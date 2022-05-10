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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

10 صور ترصد هدوء لجان امتحانات الصف الرابع الإبتدائي اليوم

امتحانات الصف الرابع
امتحانات الصف الرابع الابتدائي

تشهد لجان امتحانات الصف الرابع الابتدائي الآن حالة من الهدوء التام في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني. 

حيث يؤدي الآن تلاميذ الصف الرابع الإبتدائي، امتحان الفصل الدراسي الثاني في مادة الدراسات الاجتماعية بدون أي شكاوى. 

امتحانات الصف الرابع الابتدائي
امتحانات الصف الرابع الابتدائي
امتحانات الصف الرابع الابتدائي
امتحانات الصف الرابع الابتدائي

ويمتحن تلاميذ الصف الرابع الابتدائي اليوم ايضا امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، وذلك في جميع المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وكانت قد انطلقت امتحانات الصف الرابع الإبتدائي أمس الأول، الأحد 8 مايو 2022، حيث امتحن تلاميذ الصف الرابع الابتدائي حتى الآن في مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، والعلوم، والمهارات المهنية.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي
امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الإبتدائي، تقتصر أسئلتها على خطة توزيع المنهج المقرر بالفصل الدراسي الثاني فقط.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم عددا من المحظورات التي يجب مراعاتها داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني. 

امتحانات الصف الرابع الابتدائي
امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنها سوف تعلن نتيجة الصف الرابع الابتدائي في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات كما يلي:

  • اللون الأزرق: يشير إلى أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات (٨٥ إلى ١٠٠).
  • اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥).
  • اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥).
  • اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١  لأقل من ٥٠).
  • تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.
  • مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.
  • يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2)  على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.
  • التربية الفنية والرياضية والموسيقية مواد لا يعتبر الطالب ناجحًا فيها إلا عند  حضوره نسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص في كل منها.
  • يتم تقييم طلاب الدور الثاني على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.
  • في حالة  استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر  في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات  الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.
امتحانات الصف الرابع الابتدائي
امتحانات الصف الرابع الابتدائي
امتحانات الصف الرابع الابتدائي
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10 صور ترصد هدوء لجان امتحانات الصف الرابع الإبتدائي اليوم

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