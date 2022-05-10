عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الفيوم يحصد مركز أول وثاني الجمهورية في التربية المسرحية

أ. سماح إبراهيم مدير
أ. سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (التربية المسرحية) في مسابقات التربية المسرحية على مستوى الجمهورية، وحققت مراكز متقدمة.

في مسابقة الإلقاء للمرحلة الإعدادية، فاز الطالب معاذ عبدالفتاح إسماعيل، مدرسة الشهيد عبدالرحمن نبيل الإعدادية بإدارة إطسا التعليمية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، كما فاز الطالب أحمد مصطفى محمود ، مدرسة زهراء الأندلس الإعدادية الخاصة بغرب الفيوم، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وفي مسابقة الإلقاء للمرحلة الثانوية، فازت الطالبة رحمة خالد عبدالحميد ، مدرسة إبشواي الثانوية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، كما فاز الطالب قاسم عويس رمضان ، المدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية.

وفي مسابقة أعياد الطفولة للمرحلة الإعدادية، فاز منتخب مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية.

وفي مسابقة مراكز تنمية القدرات (النشاط الصيفي 2021) فاز مركز تنمية القدرات بالمديرية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

وتقدمت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقات التي تنظمها الوزارة، كما قدمت رسالة شكر لمسئولي التربية المسرحية ، ورياض الأطفال ، ومركز تنمية القدرات ، وإدارة الأنشطة بالمديرية، وإدارة الشئون التنفيذية بالمديرية والإدارات التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

مدير تعليم الفيوم في جولة تفقدية لامتحانات النقل لليوم الثاني

9b5aa9c6-c89a-42e3-852a-bc3ab18a2628
9b5aa9c6-c89a-42e3-852a-bc3ab18a2628
98c5f725-a8e7-48a4-9ef6-7e723cc20c8d
98c5f725-a8e7-48a4-9ef6-7e723cc20c8d
188316b9-c3be-4b4c-b775-be4262349818
188316b9-c3be-4b4c-b775-be4262349818
7919312b-b881-426e-8908-4f852298849e
7919312b-b881-426e-8908-4f852298849e
d1e8e04c-980d-4c7b-a5e0-c339e9991cb8
d1e8e04c-980d-4c7b-a5e0-c339e9991cb8
d53f9133-466a-4fbe-b7a7-bab4ee154d1e
d53f9133-466a-4fbe-b7a7-bab4ee154d1e
الفيوم مركز جمهورية التربية المسرحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

مربوحة تطل بالأبيض.. كيف احتفلت رحمة أحمد بعيد ميلادها ؟

وماتت مارينا صلاح| القصة الكاملة لضحية الخطأ الطبي.. وكارثة حول أشعة "صبغة العيون"

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022 | فيديو

تطور مفاجئ.. برشلونة يتراجع عن ضم محمد صلاح من أجل ساديو ماني

ترشيحاتنا

دوري الأبطال.. 25لاعبا في قائمة الأهلي المسافرة إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف

قبل الحذف مش عيب.. مجدي الهواري يدافع عن هجومه على محمد صلاح

حوار وطني شامل .. تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأى

خلال توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس..مايا مرسى:حياة كريمة مشروع قومي لبناء الإنسان

أول دليل على وجود الفضائيين.. صورة لـ طبق طائر عمرها 51 عامًا

تنفيذا لتكليفات الرئيس..الأكاديمية الوطنية للتدريب تكشف ملامح الحوار الوطنى بين فئات المجتمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

مع اقتراب انقراضه.. سبب تسمية جدري الماء بهذا الاسم وتاريخ ظهوره

فيضانات مدمرة تقسم جسرا لنصفين في باكستان.. فيديو وصور

السبب الحقيقي وراء غياب ملكة بريطانيا عن افتتاح البرلمان

فيديو

بسبب مصليات العمرة.. انفصال البلوجر أحلام عادل بعد شهرين زواج.. فيديوجراف

الأرصاد: حالة الطقس متقلبة وبدء انخفاض درجات الحرارة حتى الجمعة

استنجدت بزوجها.. القصة كاملة لوفاة مارينا صلاح بسبب الصبغة.. فيديو

دنيا عبد العزيز: المداح قرفته حلوة علينا.. ولم أقلق من منال.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ