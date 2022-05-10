تعليم الفيوم يحصد مركز أول وثاني الجمهورية في التربية المسرحية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (التربية المسرحية) في مسابقات التربية المسرحية على مستوى الجمهورية، وحققت مراكز متقدمة.

في مسابقة الإلقاء للمرحلة الإعدادية، فاز الطالب معاذ عبدالفتاح إسماعيل، مدرسة الشهيد عبدالرحمن نبيل الإعدادية بإدارة إطسا التعليمية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، كما فاز الطالب أحمد مصطفى محمود ، مدرسة زهراء الأندلس الإعدادية الخاصة بغرب الفيوم، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وفي مسابقة الإلقاء للمرحلة الثانوية، فازت الطالبة رحمة خالد عبدالحميد ، مدرسة إبشواي الثانوية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، كما فاز الطالب قاسم عويس رمضان ، المدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية.

وفي مسابقة أعياد الطفولة للمرحلة الإعدادية، فاز منتخب مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية.

وفي مسابقة مراكز تنمية القدرات (النشاط الصيفي 2021) فاز مركز تنمية القدرات بالمديرية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

وتقدمت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقات التي تنظمها الوزارة، كما قدمت رسالة شكر لمسئولي التربية المسرحية ، ورياض الأطفال ، ومركز تنمية القدرات ، وإدارة الأنشطة بالمديرية، وإدارة الشئون التنفيذية بالمديرية والإدارات التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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