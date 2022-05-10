إتلاف الكهرباء والأقمار الصناعية.. خبراء الأرصاد يحذرون من طقس هذا الأسبوع

حالة من القلق اصابت خبراء وعلماء الأرصاد بعد تحذيرهم أن الأرض ستواجه ضربة خاطفة من التوهج الشمسي، والذي سينتج عنه عواصف مغناطيسية طفيفة، اليوم ونهاية الأسبوع الحالي مما يلحق اضرار بالغة بالأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء .

حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

قال المحللون من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إن الشمس قد توجه ضربة سريعة إلى المجال المغناطيسي للأرض اليوم 10 مايو.



وبشكل خاص، تنتقل الشمس إلى فترة نشطة من دورة نشاطها التي تبلغ 11 عاماً، والتي بدأت في عام 2019 ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها في عام 2025.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.