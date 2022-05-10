عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كلية لينكولن الأمريكية تغلق أبوابها بشكل جزئى لتعرضها لهجمة إلكترونية

كلية لينكولن الأمريكية
كلية لينكولن الأمريكية تغلق أبوابها

أعلنت كلية لينكولن بولاية إلينوي الأمريكية أنها ستغلق أبوابها هذا الأسبوع بسبب هجوم إلكتروني أصابها في الفترة الأخيرة، واستغرقت الأزمة شهورًا لحلها ولكنها كلها محاولات باتت بالفشل.

وعلى الرغم من أن فترة انتشار فيروس كورونا COVID-19 أثر بشدة على عدد من أنشطة الكلية مثل التوظيف، فإن الهجوم الإلكتروني يعد من أكثر الأشياء التي أثرت سلبًا عليها وأدى إلى انهيارها بعد 157 سنة من التأسيس القوي، بحسب ما نشر موقع Engadget التقني.

هجوم إلكتروني روسي يستهدف البريد البلغاري

هجوم إلكتروني يستهدف خدمات الإنترنت والاتصالات في أوكرانيا

وتعد هذه الكلية هي أول كلية أمريكية تم إغلاقها بشكل جزئي بسبب هجوم إلكتروني أو ما يعرف ب " رانسوم وير"  ransomware  وهو عبارة عن هجوم إلكتروني فيروس يُستخدم لابتزاز المستخدمين وأحيانا المؤسسات وتحريضه على دفع المال. وبالفعل أخبرت لجنة التعليم العالي في إلينوي أنها ستغلق اعتبارًا من 13 مايو.

وجدير بالذكر أن كلية لينكولن سجلت رقمًا قياسيًا في التحاق الطلاب بالجامعة في سنة 2019، ومع ذلك، تسبب الوباء في انخفاض كبير في نسبة التحاق الطلاب حيث اختار بعض الطلاب تأجيل الدراسة أو أخذ إجازة مما أثر على الحالة المالية للجامعة.

وبينما كان الهجوم الإلكتروني من أشد الضربات التي أثرت تأثيرا سلبيا على كلية لينكولن حيث أعاق الوصول إلى جميع البيانات المؤسسة وعطّل عملية تسجيل الطلاب بالجامعة  وقالت الكلية في  بيان نشر على صفحتها الرئيسية، ولحسن حظ الجامعة فشلت الهجمة الإلكترونية في الكشف عن أي معلومات شخصية.

وبسبب التناقص الهائل الذي أحدثه الهجوم، لا تستطيع حاليا كلية لينكولن مواصلة الفصل الدراسي وتعاني من أزمة مالية شديدة تحتاج تبرعا بمبلغ كبير أو عقد شراكة مع المستثمرين للحفاظ على  الجامعة.

ويعد الأمن السيبراني من أخطر الإشكاليات في العصر الحالي، فاستطاع قراصنة الإنترنت هجوم منشآت تعليمية ومستشفيات واستوديوهات الألعاب والعديد من الشركات والمؤسسات الأخرى بالإضافة إلى مهاجمة حكومات بأكملها.

كلية لينكولن اغلاق كلية لينكولن هجوم الكتروني اختراق هاكرز تأثير الهجوم الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

وماتت مارينا صلاح| القصة الكاملة لضحية الخطأ الطبي.. وكارثة حول أشعة "صبغة العيون"

إغلاق المستشفى .. تحرك عاجل من وزير الصحة بعد وفاة مارينا صلاح

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022 | فيديو

ترشيحاتنا

اتصالات مكثفة للخطيب مع وزير الرياضة وعلام بسبب ملعب نهائي دوري الأبطال

لا تفكر بالثأر.. مهاجم السيتي السابق يحذر محمد صلاح من افتقاد التركيز

لجنه العفو الرئاسى: الإفراج عن عشرات المواطنين قريباً

المدير التنفيذي لـ فولكس فاجن يحذر من الانتقال السريع للسيارات الكهربائية

لجنة العفو الرئاسي تعلن مشاركتها في الحوار الوطني بعد دعوة الرئيس السيسي

ضوابط اعتذار المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

طريق غامض من الطوب.. اكتشاف غريب في قاع المحيط الهادي

أول دليل على وجود الفضائيين.. صورة لـ طبق طائر عمرها 51 عامًا

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

فيديو

مربوحة.. مشوار الفنانة رحمة من مسرح الكلية إلى سلم النجومية.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: كنت قلقانة من المداح 2 فى البداية.. فيديو

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

أصاب النجوم والمشاهير.. تفاصيل كاملة عن مرض الذئبة الحمراء.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ