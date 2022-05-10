بسبب حفيدها هاري.. الملكة إليزابيث تخالف تقليدا ملكيا عمره 260 عاما

رغم الحفاظ على التقاليد الملكية بالمملكة المتحدة على مدار مئات الأعوام، إلا أن الملكة إليزابيث الثانية كسرت تلك التقاليد الملكية بإعلانها عدم ظهور أفراد العائلة المالكة الذين تخلوا عن مناصبهم الملكية على شرفة قصر باكنجهام في موكب اليوبيل البلاتيني في يونيو.

ووفقا لصحيفة “إنسايدر” فإن الحفل يقام كل عام بمناسبة عيد ميلاد الملكة، وهو يتزامن هذا العام مع اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة على العرش.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من التقاليد المعروفة أن تتجمع العائلة المالكة لمشاهدة سلاح الجو الملكي من الشرفة، وفي السنوات السابقة حضر أفراد العائلة المالكة غير العاملين بما في ذلك الأميرة بياتريس والأميرة أوجيني.

لكن هذا لن يكون هو الحال هذا العام ، وفقًا لبيان أرسله قصر باكنجهام إلى صحيفة إنسايدر يوم الجمعة.

ويبدو أن الملكة أصدرت قرارها بعد فترة طويلة من التفكير، إذ قررت أن يكون الظهور التقليدي في الشرفة والتلويح للجمهور لهذا العام، يوم الخميس 2 يونيو، سيكون مقصورا عليها وأفراد العائلة المالكة الذين يقومون حاليًا بمهام عامة رسمية نيابة عن الملكة.

وتشمل قائمة الأشخاص المدعوين للانضمام إلى الملكة على الشرفة أمير ويلز ودوقة كورنوال ودوق ودوقة كامبريدج وأطفالهم ، وإيرل وكونتيسة ويسيكس وأطفالهم ، الأميرة الملكية والأدميرال السير تيموثي وأضاف البيان أن لورنس دوق ودوقة جلوستر ودوق كنت والأميرة الكسندرا.

وقال متحدث باسم القصر إن البيان فيه شرح واف لتنظيم اليوم، وأنه لن يتم إصدار أي تعليق آخر حول أسباب القرار، وعلى الرغم من أن الأمير هاري وميجان ماركل - اللذان حضرا العرض قبل تركهما الواجبات الملكية في أبريل 2020 - لن يظهرا على الشرفة هذا العام ، أكد متحدث باسم الزوجين لـ إنسايدر أنهما سيحتفلان باليوبيل في لندن.

وتعد زيارة عائلة ساسكس هي الأولى التي تلتقي فيها الملكة إليزابيث بابنة هاري وماركل البالغة من العمر 11 شهرًا ، ليليبت ديانا ، التي سميت على اسم جدتها.

كما سيغيب الأمير أندرو وبناته بياتريس ويوجيني وأطفالهم عن حدث هذا العام، وبدأ تقليد التلويح من الشرفة منذ 260 عامًا ، وفقًا لموقع العائلة المالكة على الإنترنت، واستضافت الأميرة إليزابيث أول حدث بالألوان في عام 1951، وذلك أثناء تمثيل والدها الملك جورج السادس بسبب مرضه حينها.