نشرة المنوعات|بابا الفاتيكان على كرسي متحرك..غياب الملكة إليزابيث عن 4 احتفالات وتعليق صادم من بيل جيتس

نشر موقع «صدى البلد» خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض هنا تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.
بالفيديو.. طائرة مروحية تلتقط صاروخا يسقط نحو الأرض ثم تتركه.. ما القصة؟
بعد تمكنه من إطلاق قمر اصطناعي صوب الفضاء، تمكنت طائرة مروحية مؤخراً من الإمساك بصاروخ كان في طريقه إلى السقوط نحو الأرض.
تمتلك 300سن.. صيد سمكة قرش نادرة عمرها 80مليون سنة قرب سواحل البرتغال
اصطاد عدد من البحارة، سمكة قرش نادرة تعيش منذ 80 مليون سنة والمميز في شكلها أنها تمتلك ما يقرب من 300 سن، وذلك قبالة ساحل بالقرب من البرتغال.
توفي أولادها وترعاها حفيدتها..لن تصدق عمر أكبر معمرة في العالم..صور
تمتلك امرأة من شمال البرازيل شهادة ميلاد تثبت أنها أكبر معمرة في العالم حيث تبلغ من العمر 121 عاماً.
مدينة أمريكية تعلن الحداد على «ديك» بمجسمات وصور ورسائل..اعرف حكايته
أثار مقتل ديك مشهور في مدينة صغيرة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية موجة كبيرة من الغضب حيث كان يعتبره سكان المدينة البالغ عددهم 18000 نسمة احدي الدعمات الأساسية في المجتمع ومن أبرز رموزه.
سيكون أسوأ.. تعليق صادم من بيل جيتس بعد شراء إيلون ماسك لتويتر
حذر الملياردير الأمريكي والمؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بيل جيتس من تداعيات شراء رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك لـ Twitter.
غياب الملكة إليزابيث عن 4 احتفالات تقام لأول مرة منذ عام 2019
كشف قصر باكنجهام عن غياب الملكة إليزابيث الثانية البالغة من العمر 96 عاماً عن 4 حفلات تقام لأول مرة منذ عام 2019م في 11 و 18 و 25 مايو ثم بقصر هوليرود هاوس في 2 يونيو.
شاهد... بابا الفاتيكان يظهر على كرسي متحرك
في مشهد أثار فزع واهتمام الكثريين، ظهر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس على كرسي متحرك لأول مرة في مكان عام اليوم الخميس، من أجل لقاء مجموعة من الراهبات والأمهات من جميع أنحاء العالم في قاعة الجمهور العامة بمدينة الفاتيكان - قاعة بول السادس-.