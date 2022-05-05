نشرة المنوعات|بابا الفاتيكان على كرسي متحرك..غياب الملكة إليزابيث عن 4 احتفالات وتعليق صادم من بيل جيتس

نشر موقع «صدى البلد» خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض هنا تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.



بعد تمكنه من إطلاق قمر اصطناعي صوب الفضاء، تمكنت طائرة مروحية مؤخراً من الإمساك بصاروخ كان في طريقه إلى السقوط نحو الأرض.



اصطاد عدد من البحارة، سمكة قرش نادرة تعيش منذ 80 مليون سنة والمميز في شكلها أنها تمتلك ما يقرب من 300 سن، وذلك قبالة ساحل بالقرب من البرتغال.



تمتلك امرأة من شمال البرازيل شهادة ميلاد تثبت أنها أكبر معمرة في العالم حيث تبلغ من العمر 121 عاماً.



أثار مقتل ديك مشهور في مدينة صغيرة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية موجة كبيرة من الغضب حيث كان يعتبره سكان المدينة البالغ عددهم 18000 نسمة احدي الدعمات الأساسية في المجتمع ومن أبرز رموزه.



حذر الملياردير الأمريكي والمؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بيل جيتس من تداعيات شراء رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك لـ Twitter.



كشف قصر باكنجهام عن غياب الملكة إليزابيث الثانية البالغة من العمر 96 عاماً عن 4 حفلات تقام لأول مرة منذ عام 2019م في 11 و 18 و 25 مايو ثم بقصر هوليرود هاوس في 2 يونيو.



في مشهد أثار فزع واهتمام الكثريين، ظهر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس على كرسي متحرك لأول مرة في مكان عام اليوم الخميس، من أجل لقاء مجموعة من الراهبات والأمهات من جميع أنحاء العالم في قاعة الجمهور العامة بمدينة الفاتيكان - قاعة بول السادس-.