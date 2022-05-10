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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الفيوم: افتتاح مؤتمر العلاج والتجميل من المصادر الطبيعية بكلية الصيدلة

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم أثناء المؤتمر

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني الذي تنظمه كلية الصيدلة تحت عنوان "العلاج والتجميل من المصادر الطبيعية Therapeutics and Cosmetics from Natural Sources" وذلك بالتعاون مع الجمعية الدولية لعلوم مستحضرات التجميل من المصادر الطبيعية، خلال الفترة من الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١٠ وحتى الخميس ٢٠٢٢/٥/١٢.

جاء بحضور الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وأ.د/ محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د/ محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د/ ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية، وأ.د/ أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وأ.د منى حافظ حته، عميد كلية الصيدلة، ورئيس المؤتمر، وعدد من السادة عمداء الكليات، والأساتذة، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١٠ بقاعة المؤتمرات بالكلية.

كما حضر  المؤتمر بحضور أ.د/ خالد إسماعيل حمزة، رئيس الجامعة الأسبق، وأ.د/ أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة السابق، وأ.د/ محمد عبد الوهاب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق، وأ.د/ خالد عطاالله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق.

أكد الدكتور ياسر مجدي حتاته، أهمية المؤتمر، حيث يناقش الجديد في علوم تكنولوجيا استخدام المكونات النباتية في إنتاج مستحضرات التجميل والغذاء، ومنتجات العناية الشخصية، بالإضافة إلى مواجهة الإعلانات المضللة، التي تروج لمنتجات غير آمنة تستهدف صحة المواطن، بهدف الربح، دون النظر للآثار السلبية لهذه المنتجات، وعدم الأخذ بالإجراءات الرقابية والطبية.

وأشار سيادته إلى ضرورة الخروج بتوصيات تعمل على زيادة وعي المواطن صحيًّا، ومواجهة هذا الاقتصاد القائم على تجارة منتجات غير مطابقة للمواصفات الطبية.

وأوضح أ.د/ عرفه صبري حسن، أن الجامعة تدعم هذه المؤتمرات العلمية، كونها تمثل فرصة جيدة لانتقال الخبرات العلمية والعملية بين الأساتذة والباحثين. 

وأشار إلى أهمية هذا المؤتمر الذي تنظمه كلية الصيدلة، للعمل على الربط بين المنتجات الصناعية والطبية، والنباتية.

ومن جانبه أكد أ.د/ ماهر الدمياطي، أن بعض الأعشاب الطبية والمستحضرات التي يتم الإعلان عنها تؤدي إلى حدوث مضاعفات صحية، نتيجة  للإعلانات المضللة التي تروج لسلع غير مطابقة للمواصفات الطبية، كما أثرت سلبًا على مجال صناعة الدواء، وأدت إلى وجود حالة من عدم الثقة، وغياب المصداقية من جانب المستهلك.

 كما أعرب الدمياطى عن ضرورة خروج المؤتمر بأفكار تسهم في رفع ثقافة المستهلك للمستحضرات الطبية الطبيعية.

ومن جانبها أشارت أ.د/ مني حته، إلى أن محاور المؤتمر تهدف إلى الخروج بتوصيات لتبني الأفكار الجديدة في تصنيع الدواء من المصادر الطبيعية وفق معايير طبية محددة ذات جودة وفاعلية، بالإضافة إلى وضع رؤية مستقبلية لصناعة مستحضرات طبية مطابقة للمواصفات والمعايير، وتشكيل مجموعات عمل تنظم إنتاج وجودة المنتجات وفاعليتها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بشكل علمي لتكون حائط الصد للمواطن، تجاه الإعلانات غير الصحية، مشيرة إلى أهمية دور الإعلام في زيادة الوعي المجتمعي.

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