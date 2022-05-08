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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم: توريد 22214 طناً من محصول القمح حتى الآن

أعمال حصاد الاقماح
أعمال حصاد الاقماح مستمرة بالفيوم

أعلنالدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح لشون وهناجر وصوامع المحافظة بلغ 22214 طناً و 521 كيلو جراماً، لافتاً إلى أن العمل يجري على قدمٍ وساق لاستقبال كافة الأقماح من الموردين من المزارعين والتجار.

وأكد "الأنصاري"، حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين؛ لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مشيراً إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون والهناجر بمختلف مراكز المحافظة، تيسيراً على المزارعين والتجار.

وشدد المحافظ، على سرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية.

 

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الفيوم محافظ طنا الأقماح المحافظة

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