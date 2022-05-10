تجارة القاهرة: إعلان نتائج امتحانات الميدتيرم خلال أيام

تفصلنا أيام قليلة عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، بعد الانتهاء من فترة امتحانات الميدتيرم خلال الأيام الماضية .

ومن جانبه، أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد إعلان نتائج امتحانات الميدتيرم استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وقال اتحاد طلاب كلية التجارة جامعة القاهرة، إن الكلية ستعلن عن نتائج امتحانات الميدتيرم خلال أيام قليلة جدا امام الطلاب على الموقع الرسمى للكلية .



كما أعلنت الدكتوره هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة ، انه يتم إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لكافة الفرق الدراسية .

واضافت الدكتورة هويدا مصطفى ، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ستعقد حضوريا بالكلية وليست اونلاين كما يتذكر البعض .

وفى نفس السياق ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن مراجعة الالتماسات على نتائج امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى خلال الايام الماضية وسيتم طرح نتائج الامتحانات للطلاب الايام المقبله .

على الجانب الاخر ، تنظم كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وضمن فعالياتها للاحتفال باليوبيل الماسي للكلية، ورشة عمل بعنوان "التغيرات المناخية في مصر وأفريقيا: الأسباب- الآثار- المجابهة" بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية، وذلك الأربعاء المقبل 11 مايو الجارى.

وصرح الدكتور محمد الخشت، أن ورشة العمل تأتي بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، والاحتفال باليوم العالمي للأرض الذي يهدف إلى إظهار الدعم لحماية البيئة ونشر الوعي بقضايا البيئة والمناخ.

وأوضح الدكتور عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، أن ورشة العمل تناقش عددًا من الموضوعات المهمة والحيوية والتي يشارك فيها نخبة من كبار الأساتذة والخبراء في مجال المناخ.

وأضاف عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، أن ورشة العمل تهدف إلى التباحث حول ظاهرة التغيرات المناخية التي تشغل العالم بوجه عام ومصر وأفريقيا بوجه خاص؛ وذلك من خلال أوراق علمية جادة تتضمن رصد مسببات التغيرات المناخية، والوقوف على آثارها وتداعياتها على مصر وسائر الدول الأفريقية، وطرح آليات وسُبل مجابهة هذه الظاهرة التي تؤثر على كافة مظاهر الحياة.