الأبحاث العلمية: المدينة تسعى إلى رعاية الأفكار الناشئة| فيديو

قالت الدكتورة منى محمود عبداللطيف رئيس مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، إن مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية المدينة تعمل على معالجة المياه بطرق فيزيائية وكيميائية وبيولوجية، كما تعمل على معالجة مشكلة القمح وإجراء تجارب لاستنباط بدائل للقمح مثل الشعير.

وأضافت خلال لقاء على القناة الأولى : "نعمل على مصادر الطاقة البديلة والخلايا الشمسية وخلايا الوقود والوقود الحيوي الذي نقوم بتحضيره من مخلفات زراعية ومخلفات الزيوت.

وتابعت عبداللطيف، أن المدينة تسعى إلى رعاية الأفكار الناشئة واحتضانها وتوجيهها وحمايتها حتى تصل إلى مرحلة المنتج، موضحةً: "نعمل على حماية الأفكار وتحويلها إلى منتجات دون انتظار الدعم، وفي الفترة الماضية تمّ تطوير عدد من بروتوكولات التعاون مع شركات صناعية والمجتمع المدني والشركات الخدمية".



