عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأبحاث العلمية: المدينة تسعى إلى رعاية الأفكار الناشئة| فيديو

الدكتورة منى محمود
الدكتورة منى محمود عبداللطيف

قالت الدكتورة منى محمود عبداللطيف رئيس مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، إن مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية المدينة تعمل على معالجة المياه بطرق فيزيائية وكيميائية وبيولوجية، كما تعمل على معالجة مشكلة القمح وإجراء تجارب لاستنباط بدائل للقمح مثل الشعير.

وأضافت خلال لقاء على القناة الأولى  : "نعمل على مصادر الطاقة البديلة والخلايا الشمسية وخلايا الوقود والوقود الحيوي الذي نقوم بتحضيره من مخلفات زراعية ومخلفات الزيوت.

وتابعت عبداللطيف، أن المدينة تسعى إلى رعاية الأفكار الناشئة واحتضانها وتوجيهها وحمايتها حتى تصل إلى مرحلة المنتج، موضحةً: "نعمل على حماية الأفكار وتحويلها إلى منتجات دون انتظار الدعم، وفي الفترة الماضية تمّ تطوير عدد من بروتوكولات التعاون مع شركات صناعية والمجتمع المدني والشركات الخدمية".

 


 

الابحاث العلمية التطبيقات التكنولوجية مدينة الأبحاث العلمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

وماتت مارينا صلاح| القصة الكاملة لضحية الخطأ الطبي.. وكارثة حول أشعة "صبغة العيون"

إغلاق المستشفى .. تحرك عاجل من وزير الصحة بعد وفاة مارينا صلاح

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022 | فيديو

ترشيحاتنا

اتصالات مكثفة للخطيب مع وزير الرياضة وعلام بسبب ملعب نهائي دوري الأبطال

لا تفكر بالثأر.. مهاجم السيتي السابق يحذر محمد صلاح من افتقاد التركيز

لجنه العفو الرئاسى: الإفراج عن عشرات المواطنين قريباً

المدير التنفيذي لـ فولكس فاجن يحذر من الانتقال السريع للسيارات الكهربائية

لجنة العفو الرئاسي تعلن مشاركتها في الحوار الوطني بعد دعوة الرئيس السيسي

ضوابط اعتذار المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

طريق غامض من الطوب.. اكتشاف غريب في قاع المحيط الهادي

أول دليل على وجود الفضائيين.. صورة لـ طبق طائر عمرها 51 عامًا

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

فيديو

مربوحة.. مشوار الفنانة رحمة من مسرح الكلية إلى سلم النجومية.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: كنت قلقانة من المداح 2 فى البداية.. فيديو

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

أصاب النجوم والمشاهير.. تفاصيل كاملة عن مرض الذئبة الحمراء.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ