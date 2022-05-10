رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق بين ميناء دمياط وتحالف شركات يوروجيت ألمانيا وكونتشيب إيطاليا.. ويؤكد: يجعل مصر مركزا للتجارة العالمية.. ووزير النقل: المشروع يوفر 1000 فرصة عمل جديدة

الاتفاق:

بناء وتطوير البنية الفوقية

استخدام وإدارة وتشغيل وإستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر1"

وزير النقل:

المشروع يخلق ما يزيد على 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

المشروع هو الأول من نوعه فى تاريخ صناعة النقل البحرى واللوجيستيات فى مصر

أكبر تحالف أوروبي ملاحي عالمي يضخ استثمارات بقيمة نصف مليار دولار للمرحلة الأولى

مصر تخطو خطواتها الكبرى كمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس

التوقيع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمصري

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مراسم توقيع اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر1" فى ميناء دمياط، وذلك بين هيئة ميناء دمياط، من ناحية، وشركة محطة حاويات دمياط أليانس، "تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب ايطاليا"، و"هاباج لويد" للخطوط الملاحية العالمية"، من ناحية أخرى.

كما حضر التوقيع كل من السفير الإيطالي بالقاهرة، ونائب السفير الألمانى بالقاهرة.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأول اللواء أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وعن الجانب الثاني كل من "توماس ايكلمان"، رئيس مجلس إدارة يوروجيت، و "سيسيليا ايكلمان"، رئيس مجلس إدارة كونتشيب ايطاليا، و "خوان بابلو" الرئيس الاقليمي لهاباج لويد.

ووفقاً للاتفاقية يتم تنفيذ أرصفة للمحطة يبلغ طولها 1970م، وبعمق يصل إلى 18م، فيما تصل ساحتها الخلفية إلى 910 آلاف م2، وطاقتها الإستيعابية إلى 4,5 مليون حاوية مكافئة، وتمت الإشارة إلى أنه جار حاليا الانتهاء من البنية الأساسية بمعرفة هيئة ميناء دمياط بتكلفة تقدر بـ 4,5 مليار جنيه بواسطة تحالف (المقاولون العرب – اركرودون)، ومن المخطط الانتهاء منها شهر ديسمبر المقبل.

وأشاد رئيس الوزراء عقب التوقيع بالجهود التى تمت من جانب مختلف الأطراف المعنية خلال المفاوضات، والتى توجت بالتوقيع على هذا الاتفاق المهم، الذى يأتى فى إطار اهتمام الدولة بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم ومختلف التيسيرات للقطاع الخاص، والمستثمرين سواء المحليين أو الاجانب، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، والدفع بمشاركة ومساهمة هذا القطاع المحورى فى مختلف أوجه التنمية التى تتم على مستوى الجمهورية.

وعقب التوقيع، أشار وزير النقل إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمصري فى المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ المصرية، مضيفا أن هذا التوقيع هو نتاج مفاوضات ماراثونية مع التحالف الذي يعد أكبر تحالف عالمى فى مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية وهو "تحالف يوروجيت ألمانيا -الخط الملاحى هاباج لويد – كونتشيب إيطاليا".

وأكد وزير النقل أن كافة المفاوضات وإجراءات المشروع تمت فى ظل شفافية مطلقة، وتمت المراجعة الدقيقة من كل الاطراف لمدة عامين، كما تمت مراجعته فى مجلس الدولة، ووافق عليه مجلس الوزراء، كما صدرت موافقة البرلمان المصرى عليه، وذلك فى إطار الالتزام بالدستور المصرى وانه تم اعتماد التحكيم فى مركز القاهرة لثقة المستثمر فى القضاء المصرى.

وأوضح الوزير ان هذا التحالف يُعد الأقوى في شرق البحر المتوسط، كونه سيحول المرفق المصري بدمياط إلى أكبر مركز للترانزيت واللوجيستيات في المنطقة، مضيفاً أنه نظراً لما تتمتع به الإدارة المصرية من ثقة لدى التحالف، فإنه قرر أن يضخ استثمارات تصل إلى ما يقرب من نصف مليار دولار للمرحلة الأولى بمجرد توقيع العقد، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

وتتمثل المرحلة الأولى في إنشاء محطة حاويات "تحيا مصر" المعدة لاستقبال الجيل السادس من سفن الحاويات، قيام المشغل العالمي "يوروجيت" - مشغل ميناء هامبورج- بإدارة وتشغيل محطة حاويات "تحيا مصر1"، وهو ما يزيد من القدرة التنافسية لميناء دمياط، ويحول دون لجوء الخطوط الملاحية إلى الموانئ المنافسة بشرق المتوسط نظراً لجودة الخدمات المقدمة بالموانيء المنافسة.

وأضاف وزير النقل أن المشروع يحقق تحويل ميناء دمياط ليكون مركزاً لحاويات الترانزيت للخط الملاحي الألماني، وذلك بحلول العام الثالث من التشغيل، والوصول بميناء دمياط لتداول 4.7 مليون حاوية مكافئة بدلا من 1.2 مليون حاوية مكافئة حالياً، وأنه من المتوقع أن يحقق المشروع ايرادات للدولة المصرية تصل إلى 3.364 مليار دولار خلال 30 عاما، واتاحة وخلق 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يتضمن المشروع نقل خبرات ومهارات المشغل الأجنبي فى مجالات "الإدارة والتشغيل - الصيانة – التسويق".

وكشف الوزير عن أنه من المتوقع أن تبدأ المحطة 2 الجديدة في ميناء دمياط عملياتها بحلول أوائل عام 2024، وستصل طاقتها التشغيلية الإجمالية النهائية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة، وستكون بمثابة مركز نقل استراتيجي مخصص لشركة هاباج لويد في شرق البحر المتوسط.

وأوضح المهندس كامل الوزير أن المشروع هو المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للحاويات، والذى ستبدأ المرحلة الثانية منه بحلول عام 2025، وتتمثل في إنشاء محور لوجيستي من محطة (تحيا مصر) إلى مراكز التصنيع في الجمهورية عن طريق السكك الحديدية.

وذلك لتخفيف حركة النقل الثقيل على الطرق، لافتا الى أن المشروع المقترح يتضمن إنشاء منظومة متكاملة للنقل المتعدد الوسائط، والتى تشمل محطة الحاويات "تحيا مصر-1"بميناء دمياط، بحيث سيتم ربطها بأحد المواني الجافة أو المراكز اللوجستية بالسكك الحديدية، وتطبيق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات لإدارة هذه المنظومة بالكامل، كما يأتي هذا المشروع كخطوة بالغة الأهمية في مسيرة تحقيق مصر لرؤيتها السياسية الشاملة الطامحة لأن تصبح واحدة من الدول الكبرى في مجال النقل البحري في الشرق الأوسط والعالم.

الجدير بالذكر، أن "يوروجيت ألمانيا" بالاشتراك مع "كونتشيب ايطاليا" هي مجموعة من أكبر مشغلي محطات الحاويات المستقلة الرائدة في أوروبا والبحر المتوسط، تدير المجموعة شبكة من محطات الحاويات في 12 موقعًا من ساحل بحر الشمال إلى منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى خدمات مناولة الحاويات في الموانئ البحرية.

إلى جانب إدارة وتشغيل محطات الحاويات تقدم المجموعة خدمات النقل متعدد الوسائط القيمة المضافة والمراكز اللوجيستية، كما أن الخط الملاحى "هاباج لويد" يمتلك أسطولاً يضم 253 سفينة حاويات حديثة وسعة نقل إجمالية تبلغ 1.8 مليون حاوية مكافئة، وتعد "هاباج لويد" واحدة من شركات الشحن البحري الرائدة في العالم، ولديها 421 مكتبًا في 137 دولة.

كما تمتلك أسطول حاويات يبلغ حوالي 3.1 مليون حاوية مكافئة، بما في ذلك أحد أكبر وأحدث أساطيل الحاويات المبردة، وتوفر 126 خدمة للخطوط الملاحية المنتظمة في جميع أنحاء العالم اتصالات سريعة وموثوقة بين أكثر من 600 منفذ في جميع القارات، كما تُعد إحدى الشركات الرائدة في الممرات التجارية عبر المحيط الأطلسي والشرق الأوسط والأمريكتين.

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