طريقة عمل جيلي المانجو للشيف أسامة السيد

يعد جيلي المانجو من أشهى الأكلات الصيفية التى يحبها جميع الأشخاص حيث أن مذاقها لذيذ وتساعد فى ترطيب الجسم بسرعة.

نقدم لكم طريقة عمل جيلي المانجو بقطع الشيكولاتة بخطوات الشيف أسامة السيد مقدم برنامج مطبخ أسامة سابقا على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير جيلي المانجو:

3 كوب مانجو مقشرة ومنزوعة البذر

2 ملعقة كبيرة جيلي نكهة المانجو

3 ملعقة كبيرة شربات مانجو

4 ملعقة كبيرة سكر

3 ملعقة كبيرة قطع شوكولاتة صغير



طريقة عمل جيلي المانجو:

تضرب قطع المانجو مع السكر في خلاط كهربائي حتى يذوب السكر تماما ثم يوضع على نار متوسطة ثم يضاف شربات المانجو ويقلب جيدًا.

يضاف الجيلي على الخليط السابق عندما يبدأ الخليط بالغليان وتخفف الحرارة ويترك لمدة دقيقتين ثم يترك جانبًا حتى يبرد وتوضع قطع من ورق البلاستيك في القالب

تضاف قطع الشوكولاتة إلى الخليط السابق ثم يصب الخليط في القالب ويوضع في الفريزر حتى يتجمد ويقدم جيلي المانجو باردا.