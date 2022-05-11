الشناوي : مسلسل فاتن أمل حربي دخل بيوت المصريين وناقش قضية هامة .. فيديو

أكد طارق الشناوي الناقد الفني، أن قيمة ما قدمه مسلسل فاتن أمل حربي خلال دراما مسلسلات رمضان في أنه يفتح مدارك المجتمع المصري، قائلا: "المسلسل بيقول لنا أننا يجب ألا نستسلم لمبدأ الاجماع الملزم وأهم ما فعله المسلسل هو دخوله للبيوت ومناقشة لهذه القضية الهامة".

وأشار الناقد طارق الشناوي، خلال لقاءه ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أن النجمة نيللي كريم ممثلة تستطيع اقناعك فى كل أدوارها، مضيفا: "الممثلين فى المسلسل رائعين ونيللى كريم تقنعك فى الدور الكوميدي التراجيدي والاجتماعي حينما يتواجد المخرج الذي يعيد صياغتها وشريف سلامة عمل دوره كويس".

وأوضح ا، أن ايقاع المسلسل كان يحتاج يكون أسرع، قائلا: "العمل كان محتاج الإيقاع يبقى أسرع، وسعيد لأن الدراما في فاتن أمل ربي واقتربت من تابوهات مثل الحجاب وكنت أتمنى يكون ايقاع المسلسل أسرع".