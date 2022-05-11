الشهر العقاري: خلال 37 يوما يستطيع المواطن تسجيل وحدته

قال الدكتور ماهر إبراهيم رئيس مأمورية شهر عقاري النزهة، إن المواطن الذى يقدم على تسجيل الوحدة الخاصة به فى الشهر العقاري، يحصل على تسجيل المستند فى مدة أقصاها 37 يومًا.

وأضاف خلال برنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، المذاع على قناة دي إم سي، أن المواطن مطالب بتقديم مستندات صحية، وذلك لتسجيل الطلب، وأن الطلب فى الماضي كان هناك تعارض فى بعض الطلبات، ولكن الآن لا يوجد أى تعارض.

وقد قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن لفظ العقار وفقًا لـ أحكام القانون المدني، ينصرف إلى الوحدات السكنية والتجارية والأرض الفضاء .

وأضاف أن العقار بصفة عامة تشمل الجميع، و القانون 114 لسنة 46 يخاطب الثروة العقارية، وتعديلاته 9 لسنة 22، ويتاح للجميع تسجيل العقارات، باستثناء العقارات المخالفة والتى ليس لها ترخيص بناء.

وكشف أن نقل الملكية العقارية لا يتم تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادة إنهاء المخالفات، وأكد أن وزارة العدل وضعت 8 نماذج بشأن تسجيل العقارات في الشهر العقاري، تختلف في الأسعار فيما بينها، "إجراءات التسجيل تتم في خلال 30 يوما أو 37 يوما كحد أقصى، والاعتراض على تسجيل العقارات يجب أن يكون بسند قانوني".

ولفت إلى أن هناك عدد كبير من العقارات والثروة العقارية غير المسجلة، وحتى الآن لم يتم حصر العقارات على مستوى الجمهورية، و أن تسجيل العقارات بالشهر العقاري بمثابة مشروع قومي تتبناه القيادة السياسية، وهناك العديد من مصالح الشهر العقاري جاهزة لتسجيل العقارات على مستوى الجمهورية، لنقل الملكية العقارية بما به من ضمانات للمواطنين.