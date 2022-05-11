خالد الغندور عن هزيمة الزمالك من إنبي: روح وأداء وتكتيك

علق خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، على خسارة القلعة البيضاء من نادي إنبي قائلاً: “روح وأداء وتكتيك”.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “مباريات الزمالك في كل شيء، روح واداء وتكتيك ومباراة تكتيكية كبيرة من كابتن حلمي طولان ويستحقون الفوز”.

وخسر الزمالك بثنائية نظيفة من نظيره إنبي، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 18 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يستمر الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة من 18 لقاء، بينما يصعد إنبي إلى المركز الثامن برصيد 23 نقطة.