رؤوف عبد العزيز: القضايا بمسلسل انحراف حقيقية وحدثت في الواقع|فيديو

قال المخرج رؤوف عبد العزيز، إن القضايا الموجودة فى مسلسل "انحراف"، تم تلخيصها من قضايا حقيقية، تم الاطلاع عليها من أكثر من 50 قضية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، المذاع على قناة دي إم سي، أنه تم اختيار 6 قضايا، وبناء المسلسل عليها، وجميعها قضايا حقيقية، حدثت.

ولفت إلى أن الاختيار كان لـ أكثر من شيء، منها التنوع فى فكرة الانحراف السلوكي، و أن تكون القضايا لـ أعمار عمرية مختلفة.

واشار إلى أن المسلسل يهدف لـ توصيل رسالة لـ المجتمع وهي :" من يقوم بـ ظلم آخر عليه أن يتراجع، وأن ما حدث فى المسلسل يعتبر واقعاً".