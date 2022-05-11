روجينا : استمتعت بمسلسل انحراف .. والحزن يلازمني بعد تجسيد الشخصية |فيديو

قالت الفنانة روجينا بطلة مسلسل "انحراف"، إنها استمتعت بدورها فى مسلسل انحراف، مؤكدة أنها كانت تنتقم من الظلمة، وتعمل على تخليص المجتمع من المجرمين.

وأضافت روجينا خلال حوارها ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة دي إم سي، أن كل حالة انتقام كانت تظهر أنها تنتقد لـ نفسها، وأنها كانت ترفض الظلم.

ولفتت على أنها تحمل معها الحزن الشديد، من شخصيتها فى مسلسل انحراف، وكشفت أنها متأثرة حتى هذه اللحظة بالدور.

وأشارت إلى أن مجموعة القضايا متخذة من قضايا حقيقية، وأنها انتقمت خلال المسلسل من 6 ظلمة، وهما فى الأساس 6 قضايا.

وكشفت انها تلقت رسائل من بعض السيدات وجهت لها رسالة شكر، كونها تعرضت لـ ظلم مثل الذى حدث فى المسلسل.