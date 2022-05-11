أخبار السيارات.. بتعديلات ADDARMOUR.. كاديلاك اسكاليد تحصل على دروع ضد الرصاص.. لقطات تجسسية ترصد سيارة بورشه 911 ST للمرة الأولى

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تعتبر كاديلاك اسكاليد خيارًا مميزاً للشخصيات رفيعة المستوى البارزة التي تحتاج إلى حماية إضافية أثناء السير على الطريق، ومن هنا حولت شركة التعديل " آدأرمور" السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إلى طراز مصفح من الدرجة B6 مما يوفر أمانًا كبيرا وميزات فاخرة إضافية بفضل التعديلات المكثفة.

تضع علامة بورشة التجارية المميزة دائمًا مكانة جديدة لتشكيلة 911، وهذه تعتبر هي اللقطات التجسسية الأولى لما نعتقد أنه البديل الجديد القادم، والتي تم استلهام تصميمها من نموذج السباق الصغير من أوائل السبعينيات.

وصلت سيارة أستون مارتن DBX707 بعد طول انتظار إلى خطوط التجميع في مصنع St Athan التابع للعلامة التجارية في ويلز، حيث يتم تصنيع جميع أنواع سيارات الدفع الرباعي الفائقة، وأصبح أول نموذج جاهزًا الآن لتسليمه إلى مالكه الجديد.

تركز شركة كانل المصنعة للبطاريات الصينية على موقع لمصنع بطاريات كهربائية في الولايات المتحدة سيوفر بطاريات لشركات شهيرة مثل Ford و BMW، حيث كشفت تقارير عن خطط CATLلمصنع بطاريات EV لأول مرة في أواخر مارس الماضي.

حصلت سيارة سكاي درايف الكهربائية الطائرة eVTOL على تصريحات الإقلاع الرسمية من السلطات اليابانية رسمياً، حيث يستعد مطوري طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية لبدء مشروع أطلق عليه اسم التاكسي الجوي، وسكاي درايف اليابانية هي واحدة من الشركات التي تسعى لتقديم خدمة نقل جوية رائدة في المستقبل وتقول الشركة أن النموذج الأولي من طراز eVTOL.