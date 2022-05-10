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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن DBX707 تدخل مرحلة الإنتاج رسمياً وتنتج أول سيارة.. صور

أستون مارتن DBX707
أستون مارتن DBX707 تدخل مرحلة الإنتاج رسمياً

وصلت سيارة أستون مارتن DBX707 بعد طول انتظار إلى خطوط التجميع في مصنع St Athan التابع للعلامة التجارية في ويلز، حيث يتم تصنيع جميع أنواع سيارات الدفع الرباعي الفائقة، وأصبح أول نموذج جاهزًا الآن لتسليمه إلى مالكه الجديد.

أستون مارتن DBX707 تدخل مرحلة الإنتاج رسمياً وتم انتاج اول سيارة

ظهرت DBX707 لأول مرة رسميًا في فبراير من هذا العام عندما تصدرت عناوين الصحف بتسارعها القوي من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة (0-96 كيلومترًا في الساعة) في 3.1 ثانية فقط، ويأتي اسمها من الشكل المتري للقدرة الحصانية، والذي يُترجم إلى 697 حصانًا قادمًا من نسخة معدلة من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر من مرسيدس- AMG والموجود أسفل غطاء المحرك.

 

أستون مارتن DBX707 تدخل مرحلة الإنتاج رسمياً وتم انتاج اول سيارة

تم تصميم DBX707 يدويًا وقد وظفت أستون مارتن أكثر من 100 فني سيارات ماهر جديد للعمل على السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات عالية الأداء، عندما اصطدمت DBX العادية بخطوط التجميع في St Athan ، أصبحت أول سيارة إنتاج ويلزية الصنع منذ ما يقرب من 50 عامًا، وسيتم شحن إضافتها وشحنها إلى مجموعة سيارات الدفع الرباعي الموجهة إلى أكثر من 50 دولة حول العالم.

أستون مارتن DBX707 تدخل مرحلة الإنتاج رسمياً وتم انتاج اول سيارة

قال مايكل شتراوان مدير العمليات في أستون مارتن: "تفخر أستون مارتن بشدة بأنها تصنع منتجات رائدة في الصناعة مثل DBX707 من منشأة عالمية المستوى في ويلز ، ويسعدنا أن نرى النموذج الأول مكتملًا".

 

تقول شركة صناعة السيارات البريطانية بفخر أن رد الفعل الأولي من العملاء ووسائل الإعلام كان "هائلاً" هذا أمر مثير للإعجاب بالنظر إلى أن السعر المبدئي لـ DBX707 في الولايات المتحدة هو 232000 دولار أمريكي.

أستون مارتن DBX707 تدخل مرحلة الإنتاج رسمياً وتم انتاج اول سيارة

على الرغم من أن DBX707 هو أكثر بكثير من مجرد محرك تمت ترقيته هناك أيضًا علبة تروس جديدة ذات تسع سرعات ذات القابض الرطب ومعدلة خلفية إلكترونية معدلة مع محرك نهائي أقصر بنسبة 3:27 لتحقيق تسارع أفضل، ولا يزال نظام الدفع الرباعي هو نفس النظام الأوتوماتيكي كما هو موضح في DBXالعادي، على الرغم من أن التعديلات المختلفة توفر قوة جر أفضل في المنعطفات، كما توفر مكابح قرصية من الكربون والسيراميك بقياس 16.5 بوصة في الأمام و 15.4 بوصة في الخلف مثبتة بواسطة ملاقط بستة مكابس قوة التوقف.

DBX707 Athan سيارات الدفع الرباعي DBX

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