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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 11 مايو 2022 - 10 شوال 1443هـ

مواقبت الصلاة
مواقبت الصلاة

بحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 11 مايو 2022،  10 شوال 1443 هجرية.

حكم صلاة من لعق الكلب ثيابه ؟ وهل يعيد الوضوء ؟

كيفية صلاة الشفع والوتر وقيام الليل .. الطريقة وعدد الركعات

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر 3:26 ص
الظهر 11:51 ص
العصر 28: 3 م
المغرب 6:39 م
العشاء 6: 8 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر 3:28 ص
الظهر 11:57ص
العصر 3:36 م
المغرب 6:46 م
العشاء 8:15 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر 3:20ص
الظهر 11:47 م
العصر 3:25 م
المغرب 6:36 م
العشاء 8:03 م.     

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

الفجر 3:21 ص
الظهر 11:39ص
العصر 3:12 م
المغرب 6:23 م
العشاء 7:47 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر 3:37 ص
الظهر 11:45 ص
العصر3:10م
المغرب 6:22 م
العشاء 7:43م

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