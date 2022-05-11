أمريكا تبحث السماح لروسيا سداد ديونها بالدولار

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن الولايات المتحدة تبحث ما إذا كانت ستمدد العمل بإعفاء من العقوبات، من شأنه أن يسمح لروسيا بأن تواصل سداد ديونها بالدولار وأن تتجنب تالياً حالة التخلّف عن السداد.

وقالت الوزيرة الأمريكية "إنه أمر ندرسه بجد في الوقت الحالي.. نريد أن نكون متأكدين من أننا نفهم النتائج والتداعيات المحتملة لانتهاء صلاحية الترخيص"، حسب وكالة "فرانس برس".

والإعفاء الذي أقرته واشنطن في نهاية فبراير، يسمح لروسيا بأن تواصل، على الرغم من العقوبات التي فرضتها عليها وزارة الخزانة الأمريكية، سداد ديونها بدولارات من تلك الموجودة في موسكو.

وحسب الوكالة، تنتهي صلاحية هذا الإعفاءفي 25 مايو، أي قبل يومين من موعد الاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية.

وقالت يلين، وزيرة الاقتصاد والمالية في إدارة الرئيس جو بايدن، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ "لم نتخذ قرارا بعد" لكن هذا الأمر سيتمّ "بسرعة"، مضيفة "نحن نُجري بجدّ تقييماً لمخاطر عدم تجديد الإعفاء وتداعياته".

وبموجب العقوبات المشددة التي فرضتها واشنطن على موسكو في 5 أبريل.، لم تعد روسيا قادرة على سداد ديونها بدولارات من تلك الموجودة في البنوك الأمريكية، وبسبب هذا المنع حاولت موسكو سداد هذا الدين بالروبل عوضاً عن الدولار.

يشار إلى أن الاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية موعده في مايو الجاري، ويقدر بنحو 100 مليون يورو. وهذا المبلغ هو قيمة فائدة تستحق على إصدارين، أحدهما يجبر روسيا بأن تسدد المبلغ بالدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني أو الفرنك السويسري، أما الثاني فيمكنها سداده بالروبل.

وتبلغ قيمة الدين الخارجي لروسيا، وفقا لوزارة المالية الروسية، ما يقرب من 4500 إلى 4700 مليار روبل "حوالي 50 مليار يورو بسعر الصرف الحالي"، أي 20% من إجمالي الدين العام للبلاد.