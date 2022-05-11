عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تبحث السماح لروسيا سداد ديونها بالدولار

أمريكا تبحث السماح
أمريكا تبحث السماح لروسيا سداد ديونها بالدولار

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن الولايات المتحدة تبحث ما إذا كانت ستمدد العمل بإعفاء من العقوبات، من شأنه أن يسمح لروسيا بأن تواصل سداد ديونها بالدولار وأن تتجنب تالياً حالة التخلّف عن السداد.

وقالت الوزيرة الأمريكية  "إنه أمر ندرسه بجد في الوقت الحالي.. نريد أن نكون متأكدين من أننا نفهم النتائج والتداعيات المحتملة لانتهاء صلاحية الترخيص"، حسب وكالة "فرانس برس".

والإعفاء الذي أقرته واشنطن في نهاية فبراير، يسمح لروسيا بأن تواصل، على الرغم من العقوبات التي فرضتها عليها وزارة الخزانة الأمريكية، سداد ديونها بدولارات من تلك الموجودة في موسكو.

وحسب الوكالة، تنتهي صلاحية هذا الإعفاءفي 25 مايو، أي قبل يومين من موعد الاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية.

وقالت يلين، وزيرة الاقتصاد والمالية في إدارة الرئيس جو بايدن، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ "لم نتخذ قرارا بعد" لكن هذا الأمر سيتمّ "بسرعة"، مضيفة "نحن نُجري بجدّ تقييماً لمخاطر عدم تجديد الإعفاء وتداعياته".

وبموجب العقوبات المشددة التي فرضتها واشنطن على موسكو في 5 أبريل.، لم تعد روسيا قادرة على سداد ديونها بدولارات من تلك الموجودة في البنوك الأمريكية، وبسبب هذا المنع حاولت موسكو سداد هذا الدين بالروبل عوضاً عن الدولار.

يشار إلى أن الاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية موعده في مايو الجاري، ويقدر بنحو 100 مليون يورو. وهذا المبلغ هو قيمة فائدة تستحق على إصدارين، أحدهما يجبر روسيا بأن تسدد المبلغ بالدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني أو الفرنك السويسري، أما الثاني فيمكنها سداده بالروبل.

وتبلغ قيمة الدين الخارجي لروسيا، وفقا لوزارة المالية الروسية، ما يقرب من 4500 إلى 4700 مليار روبل "حوالي 50 مليار يورو بسعر الصرف الحالي"، أي 20% من إجمالي الدين العام للبلاد.

روسيا الدولار أمريكا عقوبات روسيا أوكرانيا ديون روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

وماتت مارينا صلاح| قصة ضحية الخطأ الطبي.. وكارثة حول أشعة صبغة العيون

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

بعد طلاق ابنته.. والد ياسمين صبري يخرج عن صمتة و يهدد بالقانون

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انتظروا جريمة قتل قريبا.. الداخلية تكشف تفاصيل الرسالة الغامضة

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

موضوعات متعلقة

روسيا: الموقف العربي الموحد بشأن الوضع الأوكراني مُتزن وموضوعي

بايدن يتحدى التحذيرات الروسية.. برنامج ليند ليز لمساعدة أوكرانيا يعيد ذكريات الحرب العالمية الثانية

ترشيحاتنا

عدم التجديد لأبو جبل.. جنش يضع شرطًا للعودة إلى الزمالك الموسم المقبل

مباراة الأهلي والبنك في الدوري بطاقم تحكيم مصري

السعودية.. أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر مايو

أجمل دعاء في الصباح .. ردده بعد صلاة الفجر

بعد تجدد مفاوضات طرابزون التركي.. محمد شريف يطالب وكيله بحسم العرض مع الأهلي

الدولة تسعى لتأمين المخزون الاستراتيجي.. أسعار اللحوم بين الارتفاع والانخفاض في الأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة النهائي.. هل تنجح الحملة على فساد الكاف بقلب الطاولة لصالح الأهلي؟

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

طريق غامض من الطوب.. اكتشاف غريب في قاع المحيط الهادي

أول دليل على وجود الفضائيين.. صورة لـ طبق طائر عمرها 51 عامًا

فيديو

هاجمت شواطئ الإسكندرية .. كل ما تريد معرفته عن حشرة خنفساء الدعسوقة

كسر في الأسنان وتورم وجهها.. الفنانة ريهام حجاج تتعرض لإصابة بالغة

إتلاف الكهرباء والأقمار الصناعية.. خبراء الأرصاد يحذرون من طقس هذا الأسبوع

طلاق تامر حسني وارتباط أبو هشيمة بفنانة أخرى .. أغرب شائعات الوسط الفني

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ