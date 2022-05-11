الزمالك يقرر تقديم شكوى رسمية ضد جماهير الأهلي بسبب شيكابالا

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة نادي الزمالك قررت تقديم شكوى رسمية ضد جماهير النادي الأهلي لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC، محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك المعار إلى فيوتشر وضع شرطا أساسيا للعودة إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل.

وأوضح شبانة، قرار إدارة الزمالك جاء بسبب ما بدر من جماهير الأهلي في مباراة وفاق سطيف الجزائري الماضية بدوري أبطال إفريقيا والهتافات ضد شيكابالا.

وأتم شبانة، مسئولو الزمالك أبدوا غضبهم الشديد من موقف جماهير الأهلي وسط التزام اللاعب طوال الفترة الماضية وعدم مهاجمته للنادي الأهلي.