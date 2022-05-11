ضياء السيد: كارلوس كيروش مدرب عالمي.. ونجح مع منتخب مصر

أكد ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، أن جهاز كارلوس كيروش عومل بشكل سيئ للغاية، موضحاً أن الجهاز هوجم خلال فترته دائمًا رغم الانتصارات.

وقال ضياء في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "من ردد شائعات رحيله عن جهاز كيروش كان يريد ويتعمد إيذائي بدون معلومة واضحة لديه".

وأضاف ضياء السيد: "البرتغالي كارلوس كيروش مدرب عالمي، ومتميز بالجرأة والشجاعة في اتخاذ القرارات، وهذا ما يظهر كم العناصر الجديدة في المنتخب خلال فترته".

ورحل كيروش عن تدريب منتخب مصر بعد فشله في قيادة المنتخب في التأهل إلى كأس العالم والخسارة من السنغال بركلات الترجيح بنتيجة3/1.