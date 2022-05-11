اخبار الرياضة| الزمالك يقرر تقديم شكوى رسمية ضد جماهير الأهلي بسبب شيكابالا .. واتحاد الكرة يُخاطب «كاف» لتأجيل مباراتي غينيا وأثيوبيا

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:.

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة نادي الزمالك قررت تقديم شكوى رسمية ضد جماهير النادي الأهلي لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن طلب محمد شريف مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، من وكيل أعماله، حسم موقفه مع إدارة النادي بشأن تجدّد عرض طرابزون سبور التركي لضمه في الميركاتو الصيفي.

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن موقف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك المعار إلى فيوتشر، من العودة إلى الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

كشف أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا عن أسباب رحيله عن قيادة نادي سموحة في الفترة الماضية .

اشتعل صراع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد فوز فريق ليفربول على وست هام بثنائية مقابل هدف، منتظرًا هدية من غريمه “مان سيتي” أمام وولفرهامبتون في مباراة اليوم.

أكد ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، آن كارلوس كيروش كان يعمل على مدار اليوم باكلمه، وأنه كان لا ينام ومعذبنا في هذا الأمر.

اكتسح فريق وفاق سطيف نظيره سريع غليزان بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، في إطار الجولة ال29 ضمن منافسات الدوري الجزائري.

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أنه تنبأ بخسارة الفريق من إنبي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إطار الجولة 18 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن مخاطبة اتحاد الكرة المصري نظيره الأفريقي لتأجيل مباراتي غينيا وإثيوبيا المقرر لهما 2 و6 يونيو المقبل لمدة 48 ساعة لتقام المباراتان يومي 4 و8 يونيو.