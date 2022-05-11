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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اخبار الرياضة| الزمالك يقرر تقديم شكوى رسمية ضد جماهير الأهلي بسبب شيكابالا .. واتحاد الكرة يُخاطب «كاف» لتأجيل مباراتي غينيا وأثيوبيا

شيكابالا
شيكابالا

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:.

الزمالك يقرر تقديم شكوى رسمية ضد جماهير الأهلي بسبب شيكابالا

كشف  الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة نادي الزمالك قررت تقديم شكوى رسمية ضد جماهير النادي الأهلي لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

بعد تجدد مفاوضات طرابزون التركي.. محمد شريف يطالب وكيله بحسم العرض مع الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن طلب محمد شريف مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، من وكيل أعماله، حسم موقفه مع إدارة النادي بشأن تجدّد عرض طرابزون سبور التركي لضمه في الميركاتو الصيفي.

عدم التجديد لأبو جبل.. جنش يضع شرطًا للعودة إلى الزمالك الموسم المقبل

كشف  الإعلامي محمد شبانة، عن موقف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك المعار إلى فيوتشر، من العودة إلى الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

أحمد سامي: رحلت عن سموحة بالتراضي.. وسعيد بالفوز الأول مع سيراميكا كليوباترا

كشف أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا عن أسباب رحيله عن قيادة نادي سموحة في الفترة الماضية .

صراع الدوري الإنجليزي يشتعل.. ليفربول يفوز على أستون فيلا وينتظر هدية السيتي

اشتعل صراع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد فوز فريق ليفربول على وست هام بثنائية مقابل هدف، منتظرًا هدية من غريمه “مان سيتي” أمام وولفرهامبتون في مباراة اليوم.

ضياء السيد: كيروش ماكانش بينام وإحنا خسرناه وكسبنا إيهاب جلال

أكد ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، آن كارلوس كيروش كان يعمل على مدار اليوم باكلمه، وأنه كان لا ينام ومعذبنا في هذا الأمر.

قبل مواجهة الأهلي .. وفاق سطيف يفوز 7-0 في الدوري

اكتسح فريق وفاق سطيف نظيره سريع غليزان بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، في إطار الجولة ال29 ضمن منافسات الدوري الجزائري.

مرتضى منصور: تنبأت بالخسارة من إنبي.. وإحنا خدامين في عزبة الزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أنه تنبأ بخسارة الفريق من إنبي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إطار الجولة 18 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

اتحاد الكرة يخاطب «كاف» لتأجيل مباراتي غينيا وإثيوبيا لمدة 48 ساعة

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن مخاطبة اتحاد الكرة المصري نظيره الأفريقي لتأجيل مباراتي غينيا وإثيوبيا المقرر لهما 2 و6 يونيو المقبل لمدة 48 ساعة لتقام المباراتان يومي 4 و8 يونيو.

أخبار الرياضة الأهلى الزمالك شيكابالا الدوري جماهير الأهلي منتخب مصر تحاد الكرة كاف مباراتي غينيا واثيوبيا

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