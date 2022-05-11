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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومؤسسة بصيرة لذوى الاحتياجات البصرية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

وقعت أمس الثلاثاء الموافق 10/5/2022  جامعة عين شمس برتوكول تعاون مع مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية سعيًا نحو العمل على تضافر جهود المؤسستين في الارتقاء بذوي الاحتياجات الخاصة عمومًا ومكفوفي البصر بوجه خاص في المجالات الاجتماعية والثقافية والطبية والتعليمية والأكاديمية كافة.

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ويأتي ذلك في اطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم فئات المجتمع كافة وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة أساسية، وفي اطار قناعة جامعة عين شمس بأهمية دعم تلك الفئات؛ 

وفي هذا تسعي المؤسستان من خلال -البروتوكول المشار إليه- إلى إنشاء قسم دراسات عليا جديد في مصر لأخصائي المكفوفين وضعاف البصر؛ ذلك إيمانًا من المؤسستين بضرورة توفير الكوادر العلمية الأكاديمية المدربة والمؤهلة في هذا المجال استنادًا إلى أحدث المناهج العلمية ذات العلاقة وما يرتبط بها من أجهزة وبرامج داعمة لهذه الكوادر.

وقد مثل الجامعة في توقيع الاتفاقية الدكتور محمود أحمد شوقي المتيني رئيس الجامعة، والسيدة/ دعاء مبروك المدير التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية. 

وفي هذا السياق تم الاتفاق على أن يكون الدكتور عبد الناصر محمد رشاد وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسيدة ملك عصمت منسقين عن طرفي الاتفاق فيما يتعلق بتنفيذه.

بناء على ذلك ستلتزم جامعة عين شمس بأنشاء قسم للدراسات العليا جديد ومستقل لا يخضع لأى كلية خاص بأخصائى والمدرسين المكفوفين وضعاف البصر بالإضافة للمساهمة فى كتابة  اللائحة التنفيذية للقسم مع توفير الكوادر التدريسية والإدارية بالمشاركة مع مؤسسه بصيرة وتوفير الفصول الدراسية المحهزة والمطبوعات والأدوات المكتبية اللازمة للدراسة ووضع وتنظيم الجداول الدراسية والامتحانات ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لأعتماد المناهج محليا وفقا للوائح والقوانين. 

كما تلتزم مؤسسة بصيرة من جانبها على المشاركة فى  لجنة تسيير الأعمال وإدارة المشروع وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة بالاضافه للمساهمة فى إعداد اللائحة التنفيذية للقسم وتوفير المناهج الدراسية مع تعديل وتكييف المناهج الدراسية لجعلها متوافقة مع البيئة المصرية وترجمة المناهج للغة العربية مع التقديم للاعتمادات الدولية وتدريب المحاضرين ومتابعة وتنظيم التدريب العملى هذا وستكون الدراسة النظرية فى جامعة عين شمس والدراسة العملية بمؤسسة بصيرة. 

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس والدكتور مصطفى مرتضى عميد كليه الآداب  والدكتور عبد الناصر رشاد وكيل كليه التربية والدكتور أسامة ابراهيم عبد العظيم وكيل كليه الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عمرو صالح رئيس قسم طب وجراحه العيون جامعه عين شمس والدكتور احمد طاهر عضو مجلس اداره مؤسسه بصيره.

وقد أعرب  الدكتور محمود المتيني عن سعادته بتوقيع البروتوكول كما اشاد بدور الدولة مؤخرا فى اهتمامها بذوى الإعاقة.

كما أكد على حرص إدارة الجامعة على تقديم كل الدعم اللازم للمشروع الخاص بالبروتوكول.

كما أوضح الدكتور أيمن صالح أن الجامعة تطلع كى يستفيد الطلاب عمليا من خلال التدريب على الأجهزة الخاصة بمركز بصيرة وبالتالي توفير الجزء العملى بصورة افضل وذلك يعمل على توسيع مداركهم مع إمكانية الحصول على درجة الماجستير المهنى فى هذا المجال.

كما اشار الدكتور هشام تمراز على ان الجامعة حريصة على التعاون فى شتى المجالات المتعلقة بصحة وخدمة المجتمع المصري

كما اعرب الدكتور عبد الناصر وكيل كلية التربية عن سعادته بتوقيع البروتوكول حيث يعمل على خدمة المجتمع والذى يجمع بين العمل الانسانى والعمل الأكاديمي .

 

 

 

 

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومؤسسة بصيرة لذوى الاحتياجات البصرية
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومؤسسة بصيرة لذوى الاحتياجات البصرية
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومؤسسة بصيرة لذوى الاحتياجات البصرية
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومؤسسة بصيرة لذوى الاحتياجات البصرية
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومؤسسة بصيرة لذوى الاحتياجات البصرية
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومؤسسة بصيرة لذوى الاحتياجات البصرية
جامعة عين شمس برتوكول تعاون مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية ذوي الاحتياجات الخاصة Jobs Education

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