حملات رقابية على صيدليات دمياط لضبط الأدوية المهربة

محافظة دمياط

شنت مديرية الصحة بدمياط ، حملة مكبرة على الصيدليات للتصدي بقوة لكافة المخالفات الدوائية بالمحافظة .

وتوجهت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بدمياط بحملة مكبرة علي عدد من الصيدليات العامة والمراكز الطبية والعيادات الخاصة والأماكن غير المرخصة .

و أسفرت عن ضبط صيدلية بدون ترخيص تدار بواسطة شخص غير صيدلي و ضبط كميات كبيرة من الأدوية حوالى ( ٣٧٠ ) صنف من الأدوية فى محل غير مرخص يدار بواسطة شخص غير صيدلي على انه صيدلي.

وتم ضببط عبوات منتهية الصلاحية تابعة لهيئة التأمين الصحى و أيضا( ٧٨٠) عبوة دوائية مهربة ومجهولة المصدر بدون فواتير ومستحضرات صيدلية فى مراكز طبية غير مرخص او مسموح لها بتداول أوتخزين أو بيع المستحضرات الدوائية . وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير .

وكذلك تم تحرير محاضر عدم تواجد للصيدلى المسئول ببعض الصيدليات وبلغ عدد المحاضر ( ٦ ) محضرا وعلي الفور قام الفريق بعمل المحاضر اللازمة بتلك المخالفات وتسليمها للجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونيه .

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