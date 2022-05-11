تصل لـ44 مئوية.. الأرصاد: موجة جديدة شديدة الحرارة تبدأ الجمعة وذروتها السبت

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم من المتوقع أن تصل العظمي على القاهرة الكبري إلى 30 درجة مئوية، أى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، تجعل الأجواء خلال فترة النهار حارة على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري ومحافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على محافظات السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على محافظات جنوب سيناء.

وتابعت أنه خلال فترات الليل، سيبدأ الشعور بارتفاع درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تكون بين 18 و19 درجة، لافتة إلى أن درجات الحرارة مستمرة معنا حتي يوم الخميس، إضافة إلى تكون الشبورة المائية بالصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، ولكنها تتلاشي فور سطوع أشعة الشمس.

وأشارت إلى أن هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مما يزيد الإحساس بالأجواء الربيعية اللطيفة، متابعة أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية، والذروة ستكون يوم السبت على كافة أنحاء الجمهورية، وتصل إلى 44 درجة على جنوب الصعيد.