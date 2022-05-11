استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.. السعودية تعلن إحصائيات موسم العمرة.. وفاة أول رئيس لأوكرانيا المستقلة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت اليوم

الرئيس الفلسطيني يحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة



عدوان جوي إسرائيلي على ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا



أوكرانيا تهدد بتعليق تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا



اهتمت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم، باستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، كما تابعت تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

صحيفة "القبس" أبرزت خبر استشهاد الصحفية ومراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن أبو عاقلة توفيت متأثرة بنيران جيش الاحتلال، خلال تغطيتها لتوغله واقتحامه مخيم جنين، حيث لم يمنع قوات الاحتلال ارتداء شيرين سترة الصحافة من إطلاق النيران عليها.

وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن اغتيال مراسلة الجزيرة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن إصابة الصحفي الفلسطيني علي السمودي جراء اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين صباح اليوم. وقالت الوزارة إن السمودي، أصيب برصاصة حية في الظهر ووضعه مستقر.

وقالت صحيفة "السياسة" إن قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت رفع حالة التأهب والجهوزية للأجنحة والتشكيلات العسكرية كافة، وذلك تزامنا مع إعلان إسرائيل انطلاق مناورات “شهر الحرب” الأطول والأشمل، والتي تحاكي سيناريوهات حرب على جبهات مختلفة.

وحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني جانتس مناورات “عربات النار” التي يجريها الجيش، حيث عُرضت عليهما سيناريوهات خوض الحرب على الجبهات كافة بآن واحد.



وحسب مكتب بينيت، تم النظر الجوهري والمعمق في كيفية العمل في سبيل تحقيق الحسم والنصر، كما تم البحث في ثلاثة مجهودات هي إطلاق مناورة متعددة الأبعاد على أراضي العدو، وتوجيه ضربات حازمة وقوية من خلال النيران والسايبر والدفاع متعدد الأبعاد.

وذكرت صحيفة "الراي" نقلا عن وكالة الأنباء السورية، أن إسرائيل نفذت اعتداء بالصواريخ على محيط ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا. وقالت الوكالة «اعتداء إسرائيلي بالصواريخ على محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي اقتصرت على الماديات».

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وكالة وزارة الحج والعمرة السعودية لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة أن عدد المعتمرين والزائرين الذين قدموا للمدينة المنورة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية منذ بداية موسم العمرة هذا العام بلغ 1.542.960 مليون معتمر، غادر منهم 1.300.380 معتمرا وتبقى 242.580 معتمرا بالمدينة المنورة حتى أمس الأول.

وأظهرت إحصائية صادرة عن وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة أن أعداد المعتمرين الأكثر قدوما للمدينة المنورة من حيث جنسياتهم خلال موسم العمرة هذا العام، حيث جاء المعتمرون العراقيون الأعلى عددا بواقع 313.815 معتمرا، يليهم المعتمرون من الجنسية الباكستانية بإجمالي 201.003 معتمرين، ثم الجنسية الإندونيسية بواقع 171.898 معتمرا، وبلغ إجمالي المعتمرين المصريين 95.907 معتمرين زاروا المسجد النبوي الشريف وأدوا الصلاة فيه.

كما بلغ إجمالي عدد التصاريح الصادرة إلكترونيا لأداء الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 262.781 تصريحا منها 116.045 تصريحا للنساء للصلاة في الروضة الشريفة، في حين بلغ إجمالي عدد التصاريح المصدرة لأداء الصلاة في الروضة الشريفة منذ بداية موسم العمرة 2.785.720 تصريحا عبر تطبيق «اعتمرنا».

دوليًا، أبرزت "القبس" وفاة ليونيد كرافتشوك أول رئيس لأوكرانيا.

وقال مصدر لوكالة الأنباء الأوكرانية "توفي أول رئيس لأوكرانيا ليونيد كرافتشوك اليوم 10 مايو بعد صراع طويل مع المرض".

وكان كرافتشوك الذي تزعم فرع الحزب الشيوعي السوفييتي في بلاده، أول رئيس لأوكرانيا بعد استقلالها في الفترة من 1991 إلى 1994.

وذكرت "الراي" أن أوكرانيا أعلنت أنها ستعلق تدفق الغاز المار بأراضيها عبر نقطة عبور قالت إنها تنقل ما يقرب من ثلث الوقود المنقول من روسيا إلى أوروبا، وألقت باللوم على موسكو في هذه الخطوة قائلة ستنقل التدفقات إلى مكان آخر.

وقالت شركة جتسو، التي تشغل نظام الغاز الأوكراني، إنها ستوقف الشحنات عبر طريق سوخرانيفكا اعتبارا من غد الأربعاء، معلنة حالة «القوة القاهرة»، وهي بند يُفعًل عندما تتعرض شركة ما لشيء خارج عن إرادتها.

لكن غازبروم، التي تحتكر صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، قالت إنه «من المستحيل تكنولوجيا» تحويل جميع الأحجام إلى نقطة ربط سودجا، على مسافة أبعد إلى الغرب، مثلما اقترحت جتسو.

وبحسب "الأنباء"، احتل ولي العهد البريطاني الأمير تشالز وابنه الأمير وليام مركز الصدارة في الاحتفال بافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة أمس ليحل محل الملكة إليزابيث الثانية (96 عاما) التي غابت عن الحدث الكبير بسبب مشكلات صحية.

ومع اضطرار الملكة للتغيب عن الحدث لأول مرة منذ قرابة 60 عاما، أقدم الأمير تشالز على قراءة جدول الأعمال التشريعي للحكومة في قصر وستمنستر، في أول مرة يضطلع فيها بمثل هذه المهمة الدستورية الكبرى.

وغابت الملكة إليزابيث، أكبر ملوك العالم عمرا وأطولهم جلوسا على العرش، عن كل الأحداث العامة رفيعة المستوى تقريبا في الأشهر الأخيرة. واضطرت للتغيب عن إلقاء الخطاب لتجدد مشكلات صحية تتعلق بالحركة.