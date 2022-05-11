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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 23 عاطلا لحيازتهم مخدرات وأسلحة نارية بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس 23 عاطلا، تم ضبطهم خلال حملة أمنية، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل الجنائي؛ لفحصها وبيان ماهيتها.

وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة، يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 23 عاطلا في طوخ والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة والخصوص والعبور وبنها وكفر شكر، وبحوزتهم الآتي:

«سلاح ناري - 5 فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية له - 270 جرام هيروين - 25 جرام استروكس- 340 جرام بانجو - 25 جراما من مخدر البودر - 400 جرام حشيش- 135 جرام فودو - 50 جرام أيس - 140 جرام شادو - 294 قرصا مخدرا».

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تلك الحملات، ووقائع الضبط؛ أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

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