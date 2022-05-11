عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيهاب إسماعيل: مشروع طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس مقرر تشغيله فى 2023

طاقة متجددة
طاقة متجددة

كشف المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة للمشروعات، عن مستجدات أعمال التركيبات بمشروع طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، والذى من المقرر تشغيله فى 2023 بقدرة 250 ميجاوات.

وقال "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن معدلات المشروع تسير وفق البرنامج الزمنى، ومن المقرر تشغيله بالكامل فى سبتمبر 2023، منوها إلى أن الأعمال الهندسية والخرسانية تسير وفق المعدلات الزمنية والتى من المقرر أن تكون إضافة وفق المشروعات الحكومية المملوكة لهيئة الطاقة المتجددة.

وأضاف نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة للمشروعات، إلى أن الهيئة تنفذ مشروعات فى خليج السويس، وتستهدف الوصول لنسبة 42% من الطاقات المتجددة سنة 2035.

وأكد أن هذه  المشروعات تعتمد بشكل أساسى على القطاع الخاص، منوها إلى أن الأمونيا الخضراء مصدرها الهيدروجين الأخضر والذى يعنى بدوره الاتجاه للطاقة الخضراء النظيفة ضمن الطاقات المتجددة، ما جعل عددا كبيرا من المستثمرين فى دول العالم يرغبون بإنتاج الهيدروجين الأخضر وتنفيذ مشروعات تعتمد على الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية، والرياح، ومحطات تحلية المياه.
 

طاقة متجددة خطة الدولة دول العالم الطاقة القطاع الخاص المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

شيرين أبو عاقلة.. شاهد| لحظة استشهاد أشهر صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

رغم الإرتفاع محلياً.. الذهب يتراجع عالميا لأقل سعر في 3 أشهر

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

إيران تقرر إلغاء سعر الصرف الرسمي للدولار

ترشيحاتنا

وزير التعليم: كتيب مفاهيم امتحانات الثانوية العامة على الموقع سيتم تسليمه للطلاب

رئيس حكومة إسرائيل: السلطة الفلسطينية ترفض التحقيق المشترك بمقتل شيرين أبو عاقلة

أبو الغيط يُدين مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي

جبالي المراغي: عمالنا شركاء بالتنمية والحوار في الجمهورية الجديدة

استجابة لدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب.. القومي للمرأة يعلن مشاركته في الحوار الوطني

رئيس التعليم العام ترفض مساعدة طالبة في حل سؤال بامتحان أولى ثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

أزمة النهائي.. هل تنجح الحملة على فساد الكاف بقلب الطاولة لصالح الأهلي؟

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

فيديو

محجبة تفوز بالمركز الأول في رقص الدانس وهجوم شرس من السوشيال.. فيديوجراف

وزير النقل يتحدث عن كارت موحد للمواصلات وقطار العاصمة الإدارية.. فيديو جراف

هاجمت شواطئ الإسكندرية .. كل ما تريد معرفته عن حشرة خنفساء الدعسوقة

كسر في الأسنان وتورم وجهها.. الفنانة ريهام حجاج تتعرض لإصابة بالغة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ