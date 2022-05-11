إيهاب إسماعيل: مشروع طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس مقرر تشغيله فى 2023

كشف المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة للمشروعات، عن مستجدات أعمال التركيبات بمشروع طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، والذى من المقرر تشغيله فى 2023 بقدرة 250 ميجاوات.

وقال "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن معدلات المشروع تسير وفق البرنامج الزمنى، ومن المقرر تشغيله بالكامل فى سبتمبر 2023، منوها إلى أن الأعمال الهندسية والخرسانية تسير وفق المعدلات الزمنية والتى من المقرر أن تكون إضافة وفق المشروعات الحكومية المملوكة لهيئة الطاقة المتجددة.

وأضاف نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة للمشروعات، إلى أن الهيئة تنفذ مشروعات فى خليج السويس، وتستهدف الوصول لنسبة 42% من الطاقات المتجددة سنة 2035.

وأكد أن هذه المشروعات تعتمد بشكل أساسى على القطاع الخاص، منوها إلى أن الأمونيا الخضراء مصدرها الهيدروجين الأخضر والذى يعنى بدوره الاتجاه للطاقة الخضراء النظيفة ضمن الطاقات المتجددة، ما جعل عددا كبيرا من المستثمرين فى دول العالم يرغبون بإنتاج الهيدروجين الأخضر وتنفيذ مشروعات تعتمد على الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية، والرياح، ومحطات تحلية المياه.

