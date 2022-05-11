مصر للطيران تشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي ATM 2022| صور

بحضور 1300 عارض يمثلون 62 دولة

تشارك مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية ، بملتقى ومعرض سوق السفر العربي”ATM 2022” بدبي ,الذي تستمر فاعلياته حتى يوم 12 مايو الحالي بحضور 1300 عارض يمثلون 62 دولة حول العالم وذلك تزامنا مع احتفال الشركة الوطنية بمرور 90 عاما علي إنشائها في السابع من مايو عام 1932 .

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران " تأتي مشاركة الشركة الوطنية في إطار سعيها لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربي وخاصة دولة الإمارات العربية الشقيقة اضافة لدورها الريادي ومكانتها في صناعة النقل الجوي التي تحظي بها بالمنطقة العربية والشرق الأوسط علي مدي ٩٠ عاما ، حيث يعد هذا المعرض واحدا من أهم الفعاليات السياحية والسفر عالميا بالنسبة لحركة السياحة الدولية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف الطيار عمرو أبو العينين "أن مصر للطيران تسير عدد رحلات بين القاهرة ومدن الإمارات ( دبي ، أبوظبي ، الشارقة ) وصل لأكثر من ٤٢ رحلة أسبوعيا بأحدث طائراتها مما يعكس حجم تدفق الحركة بين البلدين " .

وحرص كل من السفير أشرف الديب القنصل العام بدبي والسفير أشرف حمدي الملحق التجاري بقنصلية دبي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والأستاذ عمرو القاضي رئيس هئية تنشيط السياحة علي زيارة جناح مصر للطيران وأشادوا بالدور الوطني الذي تقوم به مصر للطيران في تعزيز العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم .

وشاركت مصر للطيران ممثلة في القطاع التجاري وقطاع الكرنك للسياحة بشركة الخطوط الجوية ضمن الشركات المتواجدة في الجناح المصري المقام بالمعرض بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة والذي كان محل إقبال اهتمام العديد من زائري المعرض، حيث تضمن عرض ثري لجميع الخدمات التي تقدمها الشركة من قبل قطاعاتها المختلفة والتي شملت برامج تسويقية وترويجية جديدة فضلاً عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات على هامش المعرض لتبادل الآراء والاستماع للمقترحات لدعم سبل التعاون مع عدد من الجهات وللمحافظة على حجم أعمال المقصد السياحي المصري.

كما تم توزيع الهدايا التذكارية والعملة المعدنية المتداولة بشعار ال٩٠ عاما على زوار الجناح بمناسبة عيد مصرللطيران والذين أبدوا إعجابهم بها واعربوا عن سعادتهم وتهنئتهم للشركة الوطنية.

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