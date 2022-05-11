جريمة غير مستغربة للاحتلال.. أبو الغيط يُدين مقتل شيرين أبو عاقلة

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، برصاص إسرائيلي، مؤكداً أن ما حدث جريمة بشعة في حق الصحافة وحرية الإعلام لا ينبغي السماح بمرورها مر الكرام وبما يستوجب تحقيقاً شاملاً.

وأكد أبو الغيط، في بيان اليوم /الأربعاء/، أن الجريمة ليست بمستغربة على الاحتلال الذي درج علي ألا يعبأ بأية معايير لاحترام حقوق الإنسان، ويسعى إلى اسكات الصوت الفلسطيني؛ محملاً الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن هذه الجريمة المُفجعة، ومشدداً على ضرورة معاقبة مرتكبيها الآثمين.

واعتبر أبو الغيط أن اسم "أبو عاقلة" سيضاف في سجل الفخر والحزن لشهداء الإعلام العربي الذين قضوا دفاعاً عن الحقيقة، ولإيصال الصوت الفلسطيني وجرائم الاحتلال الاسرائيلي إلى العالم أجمع.

وأعرب أبو الغيط عن تعازيه لعائلة الفقيدة ولأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية وقناة الجزيرة وكل أبناء الشعب الفلسطيني، متمنيا الشفاء العاجل للصحفي علي السمودي الذي أصيب مع الفقيدة.

