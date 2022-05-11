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برلمان

برلماني: الحوار الوطني فرصة لطرح أفكار وحلول مبتكرة تتماشي والجمهورية الجديدة

النائب أحمد مهني،
النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب

رحب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب وأمين عام حزب الحرية ونائب الرئيس، بالمشاركة فى الحوار الوطني، استجابة لدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن هذا الحوار هو السبيل الوحيد لوضع خارطة طريق لمواجهة التحديات الراهنة التى تواجه البلاد، سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تتطلب من الجميع التكاتف والاصطفاف الوطني.

وأضاف عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له أن هذا الحوار التاريخي والمزمع عقد يضاف الى رصيد فخامة الرئيس السيسي، لاسيما وانه عودنا دائما انه لا يتخذ أى قرار دون المشاورة والمشاركة والحوار التفاعلي بين القوى السياسية وصانعي القرار.

وأكد أحمد مهني، عضو مجلس النواب وأمين عام حزب الحرية ونائب الرئيس، دعمه لجميع القضايا التي تعلي من قيمة الوطن وتخدم أبناءه الكرام، ويخدم مسار الإصلاح السياسي بالجمهورية الجديدة، وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل تمثيل المجتمع المدني بجلسات الحوار، موضحا أن توسيع قاعدة المشاركة هي خطوة مهمة تسهم في الاستماع لكافة القطاعات في الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع وتستمع لكافة الآراء

وأكمل أحمد مهني: علينا جميعا ان ننتهز هذه الفرصة ونجهز بأوراق وأفكار جديدة خارج الصندوق، وان يتسع صدرنا لسماع كافة الأفكار وبحثها للخروج بورقة توافق وطني.

يشار إلى أنه في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب - خلال إفطار الأسرة المصرية - بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا، أكدت الأكاديمية الوطنية أنها سوف تقوم بإدارة هذا الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة.

وذكرت الأكاديمية أن دورها سيتمثل في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني، وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية.

من جهة أخرى، ستقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتماد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، وكذا تحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية وتدشين لمرحلة جديدة في المسار السياسي الدولة المصرية، بعد أن عبرت جميع التهديدات والمخاطر الأمنية التي كانت تضعها في حالة استثنائية ، مما سيتم مراعاة التنوع في أماكن عقد جلسات الحوار بحيث تشمل معظم مناطق الجمهورية.

وستقوم الأكاديمية ببدء جلسات الحوار، كما سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لمن يرغب في المشاركة وفتح الأفق والمجال أمام الجميع.

كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأي تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطني عبر جلساته المختلفة في وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة يتم رفعها لرئيس الجمهورية.

الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الاصطفاف الوطني القوى السياسية القيادة السياسية

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