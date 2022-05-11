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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

دنيا عبد العزيز: شخصيتى فى ملف سرى صعبة وأرهقتنى.. فيديو

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن سر حماسها لشخصية أمنية فى مسلسل “ملف سرى” الذى عرض فى رمضان المنقضى. 

وقالت دنيا عبد العزيز فى ندوة صدى البلد : شخصية أمنية صعبة وعادة أحب تقديم مثل هذه الشخصيات المركبة المليئة بالاحاسيس والمشاعر المختلفة. 

وأوضحت دنيا عبد العزيز : طوال أحداث المسلسل شخصية أمنية مليئة بالغموض والانفعالات الداخلية فلا تستطيع أن تحدد إذا كانت شخصية شريرة او طيبة لأن انفعلاتها داخلية ولا تظهرها وهو ما أرهقنى كثيرا لانها معظم المشاهد فى حالة بكاء “شحتفه”. 

مسلسل المداح 

وأكدت الفنانة دنيا عبد العزيز أنها كانت تشعر بالقلق قبل قراءتها للجزء الثانى من مسلسل “المداح 2" والذى عرض فى رمضان.

وقالت دنيا عبد العزيز فى ندوة صدى البلد : "دائما الجزء الثانى من أى عمل يعد مقلق لأى ممثل حيث يكون أمام مجهول وتحدى مختلف بسبب نجاح الجزء الاول.

وأضافت دنيا عبد العزيز : عندما قرأت السيناريو الخاص بالجزء الثانى لمسلسل “المداح” وجدت انه عمل جديد مختلف وشخصيات أيضا مختلفة فضلا عن المضمون الذى يطرح قضية جديده عن الجزء الأول.

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فرح دنيا عبد العزيز

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن تفاصيل احتفالها بعقد قرانها، حيث كان هناك حالة من اللبس، واعتقد البعض أنها أقامت ثلاثة أفراح.

وقالت دنيا عبد العزيز، في ندوة “صدى البلد”: “أريد أن أوضح أمرا مهما وهو أنني لم أقم أي أفراح، ولكن ما حدث بالتحديد هو عقد القران على زوجى المهندس مصطفى كامل، وبعدها أقمت احتفالية بسيطة دعوت فيها المقربين لي من أهل الفن للاحتفال بعقد القران، ومن المقرر أن أقيم حفل الزفاف بعد انتهاء من عروض مسرحية زقاق المدق في عيد الفطر”.

وأوضحت دنيا عبد العزيز: “لجأت إلى هذه الحيلة بسبب انشغالي في التصوير طوال شهر رمضان الماضي، ولم أحصل على إجازة سوى خمسة أيام فقط من التصوير، ويقام حفل الزفاف بعد عيد الفطر في نويبع وسيكون في نطاق ضيق”.

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