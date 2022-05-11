نشرة اخبار العالم | غضب دولي بعد اغتيال إسرائيل لأشهر صحفية فلسطينية.. احتجاجات وحظر تجوال بـ سريلانكا.. ارتفاع الدولار وانخفاض الذهب

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الأربعاء العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

استشهاد أشهر صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

استشهدت اليوم، الأربعاء، شيرين أبو عاقلة أشهر صحفية فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمحافظة جنين.

وقد تداول رواد تويتر وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديوهات تظهر لحظة استشهاد أبو عاقلة برصاص الاحتلال قبل نقلها إلى المستشفى.

وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان والطواقم الصحفية.



وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على الزميلة أبو عاقلة، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات.

وذكرت مصادر فلسطينية أن أبو عاقلة كانت قد أصيبت إصابة حرجة بالرأس ليلا برصاص الاحتلال في مذبحة على أبواب مخيم جنين.



وجدير بالذكر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال كانت قد اقتحمت مدينة جنين، وحاصرت منزلا لاعتقال شاب، مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات المواطنين.

سريلانكا تمدد حظر التجوال يوما آخر مع استمرار أعمال العنف المتفرقة بالبلاد

مددت السلطات السريلانكية حظر التجوال يومًا آخر اليوم /الأربعاء/ مع استمرار أعمال العنف المتفرقة والحرق العمد بعد أن هاجمت حشود مؤيدة للحكومة المتظاهرين السلميين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الاحتجاجات على مستوى البلاد تطالب باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا وشقيقه الذي تنحى عن منصبه كرئيس للوزراء هذا الأسبوع بسبب أزمة ديون أوشكت على إفلاس سريلانكا وتركت شعبها يواجه نقصا في الوقود والغذاء والضروريات الأخرى.

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه بعد استقالة ماهيندا راجاباكسا تم إجلاؤه هو وعائلته من مقر إقامته الرسمي من خلال آلاف المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام المبنى الخاضع لحراسة مشددة، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تأكيد على مكان وجودهم لكن بعض المتظاهرين تجمعوا خارج قاعدة بحرية محصنة جيدا في "ترينكومالي" على الساحل الشمالي الشرقي مدعين أن عائلة راجاباكسا محمية هناك.

من جانبها، نفت السفارة الهندية تكهنات وسائل التواصل الاجتماعي بأن "بعض الشخصيات السياسية وعائلاتهم قد فروا إلى الهند"، كما رفضت التكهنات بأن الهند ترسل قوات إلى سريلانكا.

وقالت وزارة الشئون الخارجية في نيودلهي إن الدولة أكدت دعمها لسريلانكا يوم أمس (الثلاثاء)، قائلة إن الهند قدمت دعما بقيمة 5ر3 مليار دولار لمساعدتها في التغلب على الأزمة فضلا عن إرسال مواد أساسية مثل الغذاء والدواء.

ومازال الرئيس جوتابايا راجاباكسا يتواجد في مقر إقامته الرسمي محميًا بحواجز حديدية وحراسة من قبل قوات الجيش والشرطة.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق مقتل ثمانية أشخاص بينهم نائب عن الحزب الحاكم واثنان من ضباط الشرطة وإصابة 219 شخصا آخرين في أعمال العنف، كما تعرض 104 مباني و60 مركبة للإحراق.

وقد خلقت استقالة رئيس الوزراء فراغًا إداريًا مع عدم وجود حكومة، حيث إنه تم حلها تلقائيا مع الاستقالة.. ويتعرض الرئيس لضغوط لتعيين شخص يمكنه توحيد الجميع كرئيس للوزراء وإعطاء الكثير من سلطته للبرلمان كما خلق الفراغ أيضا مخاوف من حدوث انقلاب عسكري، خاصة إذا استمر العنف.

يشار إلى أن سريلانكا تقترب من الإفلاس بعد أن قالت إنها تعلق سداد 7 مليارات دولار من القروض الخارجية التي كان من المقرر أن تدفعها هذا العام من أصل 25 مليار دولار مستحقة بحلول عام 2026.. ويبلغ إجمالي ديونها الخارجية 51 مليار دولار.

وألقى المتظاهرون باللوم على الفساد المزعوم للأخوين راجاباكسا وأسلوب الإدارة في الأزمة الاقتصادية.

الدولار يستأنف مسيرة الصعود والذهب يتراجع عالميا.. تفاصيل

حلق الدولار، اليوم الأربعاء، بالقرب من أعلى مستوى في عقدين مقابل أقرانه الرئيسيين، فيما عمق الذهب خسائره بعد ارتفاع الدولار.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسات، بالقرب من 103.92، ليس بعيدًا عن أعلى مستوى عند 104.49 وصل إليه في بداية الأسبوع للمرة الأولى منذ ديسمبر، يناير 2002.

فيما تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بينما استأنف الدولار مسيرته بالصعود.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1837.68 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:11 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة لتسجل عند التسوية 1838.0 دولارا للأوقية.

وينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي من المنتظر أن تصدر اليوم الأربعاء لقياس تأثيرها المحتمل على خطط البنك المركزي الأمريكي لزيادات الفائدة.

ويعتبر الذهب أداة تحوط ضد التضخم وملاذا آمنا للقيمة في فترات الغموض السياسي والاقتصادي، لكنه شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء المعدن الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.65 بالمئة إلى 21.43 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 1.26 بالمئة إلى 967.50 دولارا في حين انخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2072.00 دولارا.