نشرة أخبار العالم.. وفاة مراسلة قناة الجزيرة برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.. روسيا تشيد بالموقف العربي إزاء حرب أوكرانيا .. مساعدات أمريكية ضخمة لكييف بقيمة 40 مليار دولار

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

وفاة مراسلة قناة الجزيرة برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

روسيا: الموقف العربي إزاء الأزمة الأوكرانية متزن وموضوعي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن بلاده تثمن الموقف العربي إزاء الأزمة الأوكرانية واصفًا إياه "بالمتزن والموضوعي".

روسيا تكشف عن خسائر فادحة لأوكرانيا أثناء محاولة احتلال جزيرة زميني

كشفت روسيا عن خسائر جسيمة تكبدها نظام أوكرانيا، أثناء محاولة الجيش الأوكراني على مدى 3 أيام احتلال جزيرة زميني، حيث أحبط الجيش الروسي جميع المحاولات ودمر القوات المهاجمة.

مساعدات أمريكية ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار

وافق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء، على حزمة مساعدات طارئة إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار، ستخصص للأسلحة وتأمين مساعدات إنسانية واقتصادية.

بايدن يرد على سيناتور جمهوري اتهمه بالعجز عن أداء واجباته

رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على سؤال عن اتهام السيناتور الجمهوري ريك سكوت، له بأنه "غير أهل لتحمل مسؤوليات الرئاسة" قائلا، "إن هذا الرجل عاجز ولديه مشكلة".

أمريكا تبحث السماح لروسيا سداد ديونها بالدولار

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن الولايات المتحدة تبحث ما إذا كانت ستمدد العمل بإعفاء من العقوبات، من شأنه أن يسمح لروسيا بأن تواصل سداد ديونها بالدولار وأن تتجنب تالياً حالة التخلّف عن السداد.

الصحة العالمية تعلن آخر تطورات التهاب الكبد الغامض

أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالتهاب الكبد الغامض إلى 348 حالة، فيما تتزايد وتيرة الدراسات حول الدور المحتمل لعدوى كورونا، مؤكدة أن الفرضيات الرئيسية لا تزال تتعلق بالفيروس الغدي.

سوريا.. قصف إسرائيلي على ريف القنيطرة

أفادت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا "سانا"، بأن إسرائيل شنت هجوماً على محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي في البلاد.

ليبيا.. باشاغا يرحب بالبيان الصادر عن مصر والمغرب

رحب رئيس وزراء ليبيا فتحي باشاغا بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمغرب حول ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا ودعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.