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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يرد على سيناتور جمهوري اتهمه بالعجز عن أداء واجباته

بايدن يرد على سيناتور
بايدن يرد على سيناتور جمهوري اتهمه بالعجز عن أداء واجباته

رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على سؤال عن اتهام السيناتور الجمهوري ريك سكوت، له بأنه "غير أهل لتحمل مسؤوليات الرئاسة" قائلا، "إن هذا الرجل عاجز ولديه مشكلة".

وكان السيناتور عن ولاية فلوريدا أصدر بيانا هاجم فيه بايدن بشدة قائلاً إنه "ليس على ما يرام.. ليس أهلا لأداء واجباته.. إنه غير متناسق وعاجز ومشوش.. نصف الوقت لا يعرف أين هو".

من جانبه، رد الرئيس الأمريكي قائلا "لم أكن أتوقع من جمهوريي ماجا المتشددين، الذين يبدو أنهم يسيطرون على الحزب الجمهوري اليوم، أن يتمكنوا من السيطرة" على هذا الحزب، مضيفا "لم أتوقع هذا الأمر أبدا".

وقال بايدن ردا على سؤال عن تصريح السيناتور ريك سكوت "أعتقد أن هذا الرجل لديه مشكلة".

وفي وقت سابق الاثنين، هاجم بايدن برنامجا طرحه السيناتور الجمهوري، واصفا إياه ببرنامج "ماغا (حملة لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) متشدد".

وسبق أن شكك أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في صحة الرئيس بايدن البالغ من العمر 79 عاما، ودائما ما يكرر هذه الادعاءات مسؤولين في الحزب الجمهوري.

على جانب آخر، قال بايدن الثلاثاء، إنه  يضع "التضخم على رأس أولوياته الوطنية"، ويشعر بمعاناة الأميركيين بعد أن بلغ التضخم أعلى معدل له في أربعة عقود.

وأضاف في كلمة بالبيت الأبيض "يتعين على البنك الاحتياطي الفيدرالي القيام بعمله وسوف يؤدي وظيفته.. أعتقد أن التضخم هو التحدي الاقتصادي الأكبر لدينا الآن، وأعتقد أنهم يرون ذلك أيضًا".

وأشار إلى أنه يبحث رفع الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترمب على الصين، لكن لم يتم التوصل بعد إلى قرار، مضيفا "نناقش ذلك الآن.. لم يتم اتخاذ قرار بشأنه".

ويتعرض الرئيس الأمريكي لضغوط من بعض الجهات لإزالة هذه الرسوم في محاولة لخفض التضخم الكبير في الولايات المتحدة عن طريق جعل الواردات أرخص.

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