عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان: نتابع باهتمام الأوضاع في أوكرانيا وندعو لحلّ الخلافات بشكل سلمي

صدى البلد

أكد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أن سلطنة عُمان تتابع باهتمام بالغ الأوضاع في أوكرانيا وتدعو كل الأطراف إلى ضبط النفس وحلّ الخلافات بشكل سلمي من أجل تفادي تفاقم الوضع. 

 وأكد على أهمية تحكيم الحوار والتفاوض حول أسباب الأزمة الأوكرانية بشكل يضمن تحقيق الأمن والسلام للجميع، مشيراً إلى أن السلطنة تدعم كل الجهود الدولية خاصة جهود الأمم المتحدة التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.


وقال إن سلطنة عُمان تدعم كل الجهود الدولية التي تعمل على إنجاح مفاوضات الملف النووي الإيراني، مضيفا:"ولا نلقي باللوم على أي طرف في تعطيل المفاوضات ولكن ندعم الحوار والحديث المباشر". 


جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده في مسقط مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الروسي لسلطنة عُمان. 

وأضاف بن حمد أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع الجانب الروسي، وأكد بن حمد على التزام سلطنة عُمان بالاتفاقيات القائمة مع مجموعة أوبك بلس.


وقال بن حمد إن سلطنة عمان وروسيا ستوقعان قريبًا على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية الإعفاء المشترك من التأشيرة لمواطني البلدين.


من جانبه قال الوزير الروسي: تم خلال لقائه بالمسؤولين في سلطنة عُمان : نسعى إلى تعزيز التعاون التجاري بين سلطنة عُمان و روسيا الاتحادية من أجل رفع حجم التبادل بما يلبّي طموحات الجانبين.
وقال الوزير الروسي: اتفقنا مع الجانب العُماني على توسيع حزمة الاتفاقيات الثنائية بما فيها الإعفاء المتبادل للتأشيرات لمواطني البلدين واتفاقية التعاون بين المتحف الروسي والمتحف الوطني العُماني. 

وأضاف: نقدر دور سلطنة عُمان تجاه الملف السوري ونعتقد أن الوقت حان لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ونؤمن بأن عُمان قادرة على الإسهام بشكل فاعل في هذا الأمر.


وتابع وزير الخارجية الروسي: أكدنا للجانب العُماني على إيماننا العميق بأهمية تفعيل المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول لحلّ شامل لهذه القضية التاريخية.
ووصف وزير الخارجية الروسي موقف سلطنة عُمان من الحرب الروسية الأوكرانية "بالمُتّزن والحكيم" 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

شيرين أبو عاقلة.. شاهد| لحظة استشهاد أشهر صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

إيقاف وسام نوار لاعب يد الزمالك بسبب المنشطات

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

ترشيحاتنا

عاجل..الوزراء يوافق على طلبات الاستحواذ المقدمة من القطاع الخاص في الرعاية الصحة

اجتماع هام لتحالف الأحزاب المصرية مساء اليوم..ومؤتمر الحوار الوطني يتصدر جدول الأعمال

نشرة اخبار العالم | غضب دولي بعد اغتيال إسرائيل لأشهر صحفية فلسطينية.. احتجاجات وحظر تجوال بـ سريلانكا.. ارتفاع الدولار وانخفاض الذهب

الحبس وغرامة 100 ألف عقوبة تلفيق صور منافية للآداب إلى شخص آخر

كواليس استشهاد الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

البرلمان العربي: اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة استمرار لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

أزمة النهائي.. هل تنجح الحملة على فساد الكاف بقلب الطاولة لصالح الأهلي؟

فيديو

نشرة الأخبار.. صدمة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة.. وتفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

رد فعل والديها.. الحكم في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني |فيديوجراف

دنيا عبد العزيز: بكيت بعد مشهد وفاة والدتى فى مسلسل ملف سرى.. فيديو

استشهاد شيرين أبو عاقلة على يد الاحتلال.. صوت الرصاص يحرك الضمير العربي..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ