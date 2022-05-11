فتاوى وأحكام| حكم ترك سجود التلاوة أثناء قراءة القرآن وجمع الصلوات بدون عذر.. الإفتاء: سداد الدين مقدم على الوفاء بالنذر والزواج.. وهل يجوز الدعاء بطول العمر؟

فتاوى واحكام

حكم ترك سجود التلاوة أثناء قراءة القرآن

حكم جمع الصلوات بدون عذر .. الإفتاء تجيب

الإفتاء: سداد الدين مقدم على الوفاء بالنذر والزواج

أعمال يصل ثوابها إلى الأب بعد وفاته

هل يجوز الدعاء بطول العمر؟

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله .. اعرف الرأي الشرعي

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في الآتي…

فى البداية.. كيفية أداء سجدة التلاوة؟ وحكم تركها اثناء قراءة القرآن .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية.

وأوضح ممدوح، قائلاً: أن سجدة التلاوة مثلها مثل الصلاة تستلزم استقبال القبلة، والوضوء، وذلك ردًا على سؤال بشأن كيفية أداء سجدة التلاوة.

اما عن حكم جمع الصلوات بدون عذر .. أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم جمع الصلوات التي يجوز الجمع بينها (كالظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء) من غير سفر أو مطر، مؤكدًا أن ذلك جائز للضرورة وبشرط ألا يتخذ الإنسان من ذلك عادة.

واستشهد «الورداني» ، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم جمع الصلوات إذا تعذر أداؤها في وقتها بسبب المحاضرات، أن إقامة الصلاة فرض على كل مسلم وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، لافتًا إلى أن جمع الصلوات يجوز للضرورة؛ لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: «جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر».

وأوضح أن بعض رواة الحديث فسروا سبب جمع النبي بين الصلوات ، وعللوا الفعل كما قال ابن عباس: «حتى لا يحرج أمته».

وأشار إلى أن الإمام النووي وهو أحد علماء الشافعية ، قال إنه يجوز الجمع في غير سفر أو مطر، لكن بشرط ألا يكون هذا على الدوام، لكن يستخدمه عند الضرورة.

واختتم أمين الفتوى فتواه ، بأن من استخدم رخصة الجمع بين الصلوات من غير سفر أو مطر لرفع الحرج عنه مثلا بسبب ظروف العمل أو المواصلات أو غيره؛ لا يجوز له استخدام الرخصة في غير ذلك إذا كان في الظروف العادية.

وورد سؤال مضمونة: أيهما أولى سداد الدين عن المتوفى أم النذر؟ سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور عبر موقع الفديوهات “يوتيوب”.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن من كان عليه دين لإنسان، وقبل أن يؤديه نذر بناء مسجد أو التصدق على الفقراء، والمال الذى عنده لا يكفى لقضاء الدين والوفاء بالنذر فالواجب أن يؤدى الدين أولا، وأما النذر فيكون الوفاء به عند القدرة التى لا توجد إلا بعد قضاء الدين والالتزامات الأخرى.



وأوضحت الإفتاء في إجابتها أنه إذا تعلق بذمة الإنسان حقان ماديان، أحدهما لله والثانى للعباد ولا يملك إلا ما يوفى واحدا منهما قدم حق العباد على حق الله.

اما عن أعمال يصل ثوابها إلى الأب بعد وفاته .. قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن جميع الصدقات والدعوات التي يهبها الابن لأبيه المتوفى؛ يصل ثوابها إليه بشرط أن ينوي الابن ذلك.

وأضاف وسام في فيديو عبر البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما هي الأعمال التي أعملها ليصل ثوابها إلى والدي المتوفى؟، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم عن أبي هريرة.

وأوضح أن الميت في حاجة إلى الدعاء والصدقة، وأحسن ما يفعل مع الميت الدعاء، الدعاء له بظهر الغيب، الدعاء له والترحم عليه، مشيرًا إلى سؤال الله سبحانه أن يغفر له وأن يتغمده بالرحمة، وأن يعفو عنه، وأن يرفع درجاته في الجنة، ونحو هذا من الدعاء الطيب.

وتابع: "والصدقة كذلك، الصدقة بالنقود أو بالطعام أو بالملابس أو بغير هذا من أنواع المال، كل هذا ينفع الميت، وهكذا الحج عنه، وهكذا العمرة عنه، كل هذا ينفع الميت".

وأكمل أن الميت إن كان عليه ديون وجب المبادرة بقضائها من ماله إن كان له مال، وإن كان ما له مال شرع أوليائه من ذريته وقراباته أن يوفوا عنه، فالوفاء عنه من أعظم الصدقات عليه.

فيما قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ليس من الخطأ الدعاء بطول العمر ولكن الأصح أن يقول الإنسان «اللهم أحييني مادامت الحياة خيرًا لي، وتوفني ماكانت الوفاة خيرًا لي».



وأضاف “الورداني” في إجابته عن سؤال عبر صفحة دار الإفتاء بـ«فيسبوك»، «هل من الخطأ الدعاء بطول العمر في الصلاة؟، أنه لا يوجد شخص يموت إلا بأجله، منوهًا بأن هناك أمورًا تطيل العمر كصلة الرحم، مُستشهدًا بما ورد عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ أَحبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رِزقِهِ ويُنْسأَ لَهُ في أَثرِهِ فَلْيصِلْ رحِمهُ».



وأوضح أنه يمكن للشخص أن يدعو بـ«اللهم أحيني حياة صالحة وبارك لي في عملي وارزقني التوفيق والسداد»، أي يدعو بطول العمر وحسن العمل مع اللطف من الله والعافية، لأن خير الناس من طال عمره وحسن عمله بطول العمر وصلاح العمر، وذلك حتى لا يصبح الشخص عبئًا على غيره وهو في أرذل العمر.

وورد سؤال أخر.. هل الكلام اثناء الوضوء يبطله ؟.. قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية إن الحديث أثناء الوضوء لا يفسده ولكنه خلاف الأولى وهو الصمت والسكينة والتدبر في غسل الأعضاء .

وأضاف عاشور ، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء للإجابة على أسئلة المواطنين قائلا: الوضوء يعد من أهم الأدوات التي تؤهب القلب والعبد للصلاة فلذا يفضل ان يكون الوضوء مصحوبا بالذكر مع مراعاة ذلك إذا كان الوضوء داخل الحمام .