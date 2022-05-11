أسباب عزوف الجماهير عن الندوات الشعرية ..ندوة بثقافة السنبلاوين

عقد نادي أدب بيت ثقافة السنبلاوين الجلسة الأسبوعية تناولت أسباب عزوف الجماهير عن الندوات الشعرية وذلك لعدم قدرة المتلقي علي فهم مراد الشاعر ولا حتى التجاوب النفسي، إضافة إلي تركيز وسائل الإعلام على الاهتمام بفنون أخرى وفي الفترة الماضية كان الاقبال ضعيفًا على الملتقيات الثقافية والأدبية، خاصة بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، مرورًا بجائحة كورونا التي تسببت في توقف الأنشطة الي الجانب الاقتصادي وانشغال المتلقي بلقمة العيش، وختم اللقاء بقصائد شعرية للشعراء منهم أشرف كراي "رسالة من شهيد"، ممدوح عرابي "جربت تموت"، منة الله محمود "قتلوك يا ولدي"، لميس محمود "فلسطيني"، محمد أبو المعاطي "جيلي"، ممدوح عرابي "نزلت سوق الأدب"، معوض حلمي "قل للمليحة"، فاتن شوقي "يحيلك عشقي إنسانا"، علي عبد العزيز "حكايات"، عبير عبد السلام "اللي ماشافتش الخير منهم ومين قال، باعتذار، منى الشريف "متصغروش نفسكم"، أحمد الزهيري" شكرا للنت"، محمد فتحي الشهيد، فتحي نجم "وعشرين يوم، العشر الأولى في شبه أوبريت مغنى"، متولي زيادة" إحنا مين".

فن الموشحات

كما عقد بيت ثقافة شربين أمسية شعرية عن شعر العامية فهو يعد واحدا من أجلّ الفنون وأكثرها انتشارًا بين الأوساط الأدبية، بداية من تطوره من فن الموشحات حتى وصوله إلى تلك المرتبة العالية التى يتمتع بها اليوم، مما يدعونا للتوقف أمام هذا الفن المعبر عن الصدى الشعبى لمحاولة سبر أغواره واستكشاف المتعة فيه، ومن أشهر شعراء العامية سيد درويش، أحمد فؤاد نجم ومن اشعاره "حد يقول سيناء، والناس سياحين، انفار، اية يعني"، كما نفذت مكتبة شبراويش ورشة حكى للأطفال عن عيد العمال، تناولت أهمية العمل لدى الفرد والمجتمع ودور كل فرد أن يسعى للعمل وتحقيق النجاح، بينما أقام بيت ثقافة اويش الحجر وبيت ثقافة طلخا ومكتبة رأس الخليج الثقافية ورش فنية للأطفال، ومسابقة ثقافية بمكتبة دماص الثقافية.