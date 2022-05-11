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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يمن الحماقي: قرار السيسي بشأن مستلزمات الإنتاج تعكس اهتمامه بدعم تنافسية الصناعة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قالت الدكتورة يمن الحماقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن القرار يعكس اهتمام  الرئيس السيسي بدعم تنافسية القطاع الصناعي، والتنمية في المرحلة القادمة، بإزالة أهم عائق يواجه الصناع وهو الاعتماد المستندي.

 

وأضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن القرار من شأنه أن يسهل عمليات استيراد مكونات الإنتاج التي تشكل دعامة أساسية للمصانع المحلية.

 

وتمنت الخبير الاقتصادي، تفعيل استراتيجية المكون المحلي للقطاع الصناعي المصري، وفقا لخطة علمية، ووضعها على رأس الأولويات، لتأمين قدرة القطاع على المنافسة في ظل الظروف التي تمر بها الصناعة في العالم كله.

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كما أشارت إلى أن الاستفادة من استراتيجية المكون المحلي كبيرة، حيث يزيد من حجم الاستثمارات، وبالتالي زيادة التشغيل، وقلة تكلفة الإنتاج، مما ينتج عنه زيادة في الصادرات.

 

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية".

 

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

 

ووجه الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

 

كما وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

الرئيس السيسي استثمارات التجارة والصناعة أستاذ الاقتصاد محافظ البنك المركزى Finance Real Estate

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