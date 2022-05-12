ياقوت: القانون الجديد للشهر العقاري يساهم في استقرار الثروة العقارية في مصر

أكد الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن القانون الجديد للشهر العقاري يساهم في استقرار الثروة العقارية في مصر.

وأضاف جمال ياقوت، جمال ياقوت، لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن الخط الساخن لسيارة التوثيق العقاري المتنقل ١٥٩٩٩.



كشف الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أهمية قانون الشهر العقاري الجديد، مؤكدا أن لهذا القانون مميزات في غاية الأهمية للمواطن.

وأضاف جمال ياقوت، لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن قانون الشهر العقاري الجديد يقدم تسهيلات للمواطنين، وطفرة في مكينة العمل والخدمات.

وتابع الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن القانون الجديد للشهر العقاري أنهى مشكلات نقل الملكية العقارية بشكل تام.