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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بسبب تعنيف والدها.. طفلة تنتحر بعد رسوبها في الامتحان ببريطانيا

صدى البلد

انتحرت طفلة بالغة من العمر 9 سنوات، عقب تعنيف والدها لها بعد أن رسبت في الإمتحان و عادت إلى المنزل لتخبره ليقوم برد فعل عنيف عليها بسبب رسوبها . 
وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن طفلة بالغة من العمر 9 سنوات انتحرت من الطابق العاشر بعد أن قام والدها تعنيفها بكلمات حادة و قاسية بسبب رسوبها في بريطانيا  . 

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قررت الطفلة ان تكتب رسالة قبل أن تنام ليقرأها والدها عقب إنتحارها و يبدو أنها كانت قد عقدت النية على الإنتحار و هي تكتب الرسالة و لم يتمكن والدها إنقاذها . 
كتبت الطفلة في الرسالة" لقد اجتهدت و لكن الإنتحان كان صعبا للغاية، و كنت أتمنى أن أنجح حتى أتمكن من سماع كلمات التشجيع منك يا والدي، و لكن شعرت باليأس بسبب كلماتك القاسية " . 
جدير بالذكر أن  الجيران في الشارع الذي تسكن فيه الطفلة أخبروا والدها أن إبنته  جثة هامدة في الشارع في تمام الساعة السادسة صباحا في اليوم التالي لتعنيف الطفلة بسبب رسوبها في الإمتحان . 
 

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