شبانة: موسيماني يُهدد أفشة بالدكة بسبب تراجع مستواه

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن عقد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع محمد أفشة لاعب الفريق علي هامش الغذاء في فندق الإقامة بالجزائر

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، موسيماني حذر اللاعب من استمرار تراجع مستواه وابتعاده عن التركيز والانشغال بأمور خارج الملعب .



وأوضح شبانة، موسيماني ينوي إجراء تعديلات على خطة لعب الفريق فى مباراة العودة أمام وفاق سطيف التى تقام على ملعب 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية بعد الغزارة التهديفية في مباراته بالدوري الجزائري

وأكمل شبانة، أفشة أخطر موسيماني أنه يعاني من الاجهاد والضغط النفسي والعصبي طوال الفترة الماضية ولكنه سيعود إلي مستواه

وواصل شبانة، موسيماني هدد اللاعب قائلا له : سهل أجهز بديلك لو استمر تراجع مستواك والدكة مكانك.

وأتم شبانة، موسيماني ينوي منح محمد محمود الفرصة القوية على الصعيد المحلي من أجل استعادة مستواه وحساسية الكرة من جهة، ومن أجل أن يكون أحد الأطراف المؤثرة بقوة على افشة لاستعادة مستواه الفني خلال الفترة الجارية، والتي يعكف فيها على تجهيز كل اللاعبين الأساسيين والبدائل.