اليوم آخر فرصة للتقديم.. شروط الالتحاق برواق الأزهر لتحفيظ القرآن مجانا

يغلق الجامع الأزهر ، اليوم ، الباب أمام الالتحاق برواق الطفل لتحفيظ القرآن بالجامع الأزهر وكافة فروعه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي يبلغ عددها 507 فرع، بعدما تم فتحه لمدة 15 يوم بدأت من تاريخ الإعلان في الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي.
وجاء فتح رواق الجامع الأزهر لتحفيظ القرآن الكريم، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وسيقوم رواق الطفل بالجامع الأزهر بتحفيظ القرآن الكريم للأطفال بداية من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة، وذلك وفق الشروط والضوابط المبينة خلال الرابط التالي من هنا
وللالتحاق بالرواق يرجى ملء استمارة التقديم عبر الرابط التالي من هنا
رابط التسجيل في رواق تحفيظ القرآن بالجامع الأزهر
وكشف الجامع الأزهر أنه يمكن التسجيل في رواق تحفيظ القرآن بالجامع الأزهر من خلال الرابط التالي من هنا
وللالتحاق بالرواق يرجى ملء استمارة التقديم عبر الرابط التالي من هنا
فروع رواق الجامع الأزهر لتحفيظ القرآن
وأعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، فتح باب التقدم للالتحاق برواق الطفل بالجامع الأزهر وجميع فروعه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
وفي هذا التقرير، نرصد فروع رواق الطفل لتحفيظ القرآن الكريم للصغار من سن ٥ : ١٣ سنة بالمجان.
ويبلغ عدد فروع رواق الطفل بالجامع الأزهر على مستوى الجمهورية، 507 فروع، وذلك لمدة 15 يوما من تاريخ الإعلان، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
الشروط والضوابط
وأشار وكيل الأزهر، إلى أن رواق الطفل بالجامع الأزهر سيقوم بتحفيظ القرآن الكريم للأطفال بداية من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة، وذلك وفق الشروط والضوابط التالية:
1- ألَّا يقل عمر الطفل المتقدم في أي مستوى عن خمس سنوات.
2 - لا يزيد على ثلاث عشرة سنة عند التقديم.
3 - أن يُعْقَدَ اختبارٌ للطفل المتقدم؛ لتحديد المستوى، وأن يتم تسكين الطفل على المستوى المناسب له.
4 - أن يلتزم الطفل الحضور بالرواق، بنسبة لا تقل عن 80%.
5- الالتزام بآلية التقييم، والاختبارات المتبعة بالرواق: (اختبار شهري – اختبار نهاية المستوى – اختبار نهاية البرنامج).
6 - لا يتم الانتقال من مستوى إلى المستوى الذي يليه، إلا بعد اجتياز الطفل للاختبار المعد لذلك.