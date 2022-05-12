وكالة ميتسوبيشي تعرض طائرة ليموزين معدلة للبيع بسعر خيالي.. صور

كواحدة من أغرب المركبات التي تتوفر في الأسواق حالياً هي هذه الطائرة التي تم تحويلها إلى سيارة ليموزين طويلة وعرضها للبيع في الولايات المتحدة الامريكية بقيمة خيالية تبلغ 3.8 مليون دولار امريكي.

وكالة ميتسوبيشي تعرض طائرة ليموزين معدلة للبيع بسعر خيالي

عرضت السيارة في الولايات المتحدة الامريكية في وكالة تابعة لميتسوبيشي في بولاية إلينوي الأمريكية، كما أن سعرها أغلى بكثير من الأسعار السابقة للطائرة الأصلية، حيث انه سبق وتم عرضها مسبقاً في مزاد ميكوم الأمريكي في منتصف 2020 بسعر بلغ في ذلك الوقت 600 ألف دولار.

وكالة ميتسوبيشي تعرض طائرة ليموزين معدلة للبيع بسعر خيالي

بدأت هذه المركبة حياتها كطائرة نفاثة تقليدية في بدايات القرن الحالي، قبل إخضاعها لعمليات تعديل واسعة المطاق على مدار 12 عاماً حسب ادعاء ملاكها الأصليين وتحويلها إلى الليموزين التي ترونها في الصور المرفقة.

وكالة ميتسوبيشي تعرض طائرة ليموزين معدلة للبيع بسعر خيالي

شهدت الطائرة تغييرات داخلية بالكامل، وإضافة جنوط أنيقة ولمسات حمراء جذابة وإضاءة أسفل الأرضية ونظام سمعي محدث وتلفاز كبير ومزايا فاخرة أخرى مثل الموجودة في السيارات الفاخرة تماماً.