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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. تعرف على أول أجر لعفاف راضي

عفاف راضي
عفاف راضي

تحتفل اليوم الخميس 12 مايو، الفنانة عفاف راضي بعيد ميلادها الـ 68، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1954، وهى تعد علامة فى تاريخ الغناء العربي بعدما قدمت الكثير من الأعمال الفنية.

 

حياة عفاف راضي 

ولدت عفاف راضي، لأسرة فنية اعمامها هم المخرج والفنان السيد راضي والمخرج محمد راضي وفي العاشرة من عمرها ظهرت موهبتها الفنية لتبدأ مسيرتها بالتحاقها في معهد الكونسرفتوار لتصنف ضمن اشهر مطربي الغناء الاوبرالي. 

لم تكتف عفاف راضي، بموهبتها الفنية وصوتها المميز بل عرجت الي الدراسة الاكاديمية كي تصقل الموهبة بالدراسة لتحصل علي درجة الماجستير ثم الدكتواره من اكاديمية الفنون لتغدو بعد ذلك من اشهر مطربي جيلها وتنال انتشارا كبيرا في الاحتفالات الدولية والمحافل العربية.

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مشوار عفاف راضي

اكتشفها الموسيقار بليغ حمدي ليقوم بتفجير طاقتها الفنية وغنت معه اشهر اغانيها التي وضعتها علي سلم النجومية والشهرة غنت "ردوا السلام، وتساهيل وحدي، قاعدة في البيت.. والنبي تبسم.. عطاشي، وجرحتني عيون السوداء.. عوج الطاقية.. ياوابور الساعة 12 .. وهوا يا هوا.. كله في المواني، والنبي ده حرام.. مسافات.. مسافات".

وقفت علي خشبة المسرح لتتألق في أهم الاعمال الفنية الغنائية منها "الارملة الطروب .. اه يلغجر . علي فين يادوسة.. دنيا البينولا .. ياسين" كما تألقت امام الكاميرا في فيلمها الوحيد "مولد يا دنيا" عام 1976 كممثلة ومطربة فوقفت امام كبار النجوم منهم الفنان محمود ياسين والنجم عبد المنعم مدبولي ولبلبة، كما وقفت امام ميكروفون الاذاعة في عمل اذاعي ناجح وهو مسلسل "الحب الضائع". 

 

أول أجر لـ عفاف راضي 

في سبتمبر 2021، قالت الفانة عفاف راضي إنها مكثت في بدايتها الفنية خمس سنوات فقط ، تتعامل مع الموسيقار بليغ حمدي دون أي نشاط أخر، قائلة: "لما  تبنى موهبتي ذهب بي إلى شركة صوت الفن وقاموا بتحرير عقد إحتكار لمدة خمس سنوات".

وكشفت عفاف راضي  خلال لقائها مع برنامج " كلمة أخيرة  " المُذاع على فضائية " ON" ، في مسرح النافورة بدار الاوبرا، عن تفاصيل أجرها مع عقد الاحتكار، قائلة: "الاغنية كانت بخمسين جنيه لمدة خمس سنوات لم تتغير مهما كانت الاغنية ، اولها ردوا السلام واشهرهم ، تاليها كله في المواني ولمين ياقمر".

وتابعت الفنانة : " فضلت خمس سنوات أتقاضى خمسين جنيه على الاغنية ، بخلاف أجر الحفلة مكنش لشركة الاحتكار دعوة بيها، ومع التدرج والخبرة أخدت في المتوسط 100-200 جنيه وكان ليها قيمة كبيرة وقتها".

وعقبت عفاف راضي على أجور الفنانين حالياً من الشباب، قائلة: "لما بسمع الأجور بقول إحنا كنا جيل مظلوم".

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