زيلينسكي يشدد على ضرورة استعادة كافة الأراضي الأوكرانية

شدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، على ضرورة استعادة كافة الأراضي الأوكرانية من السيطرة الروسية.

وفي وقت سابق من الأربعاء كان زيلينسكي قد أعلن أنه، وبالرغم من مناشدات بلاده، لم تتلق أوكرانيا كمية الأسلحة التي تحتاجها لفك حصار ماريوبول وتحرير المدينة.

وأشار زيلينسكي إلى أن المدافعين يواصلون مقاومتهم في مصنع آزوفستال.

وأكد أن كييف تستخدم جميع الوسائل الدبلوماسية الممكنة لإنقاذهم، لكن روسيا لا تسمح بأي من الخيارات المقترحة.

وختم قائلا إن المدن والبلدات الأوكرانية تعرضت لـ2250 صاروخا خلال شهرين ونصف الشهر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جهة أخرى، جدد الرئيس الأوكراني عزمه على تحقيق النصر من خلال توحيد الجهود الدولية في دعم أوكرانيا.

إلى ذلك وصف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية بأنها تحولت إلى معركة مدفعية بين الطرفين، وأن موسكو تضيف أعدادا جديدة من القوات المقاتلة في أوكرانيا.

وأوضح أن روسيا لديها الآن 99 كتيبة مقاتلة في أوكرانيا، وتحتفظ بقوة ضخمة قادرة على استعمالها.

وأكد المسؤول أن القوات الروسية ما زالت بطيئة التقدم في منطقة دونباس، كاشفا أن منظومات "إس 300 " التي تسلمتها أوكرانيا من سلوفاكيا، تعمل بشكل جيد وتمنعُ سيطرة القوات الروسية على الأجواء.