كوريا الشمالية تعلن فرض حالة إغلاق شامل بعد أول تفش لـ"كوفيد-19"

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل إعلان كوريا الشمالية فرض حالة إغلاق شامل بعد أول تفش لـ"كوفيد-19"



أكدت كوريا الشمالية رسميا يوم الخميس ظهور أول تفش لفيروس كورونا لديها فيما وصفته بأنه "أخطر طوارئ وطنية" وأمرت بإغلاق على مستوى البلاد، وأفادت وسائل الإعلام الحكومية باكتشاف متحور من السلالة أوميكرون في بيونغ يانغ.

يسلط أول إقرار علني بوجود إصابات بكوفيد-19 الضوء على احتمال وجود أزمة كبيرة في البلد الذي رفض قبول المساعدة الدولية في التطعيمات وإغلق حدوده.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لم تبلغ السلطات عن أي حالات إصابة بالمرض حتى نهاية مارس ، ولا يوجد سجل رسمي يفيد بتلقي أي مواطن في كوريا الشمالية تطعيما.

