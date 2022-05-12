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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم : منصة امتحانات 2 ثانوي تعمل بكفاءة ولا شكاوى من السيستم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع تقارير متابعة لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بجميع المديريات التعليمية، أكدت أن منصة الامتحان تعمل بكفاءة مع الطلاب منذ أول دقيقة في إجراء الجزء الالكتروني في امتحان اللغة العربية.

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم: إنه لم يتم رصد أي شكاوى تفيد بوجود أي مشاكل تقنية واجهت الطلاب اثناء فتح منصة الامتحان و تحميل الاسئلة على التابلت و“السيستم تمام”.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منصة الامتحانات الإلكترونية الجديدة التي يمتحن عليها طلاب الصف الأول الثانوي اليوم على التابلت، مؤمنة ضد الغش، حيث لن تسمح لأي طالب بتصفح أي مصادر إلكترونية خارج صفحة الامتحان، وذلك لضمان تكافؤ الفرص.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن هناك مجهودا كبيرا تم بذله لضمان انتظام هذه الامتحانات الإلكترونية ومرورها بلا مشاكل أو شكاوى.

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وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات الإلكترونية تعقد هذا العام على منصة امتحانات جديدة تمت تجربتها 3 مرات عبر امتحانات تجريبية تم عقدها في المدارس خلال الفترة الماضية “بدون درجات”.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الامتحانات الإلكترونية ستسير بشكل جيد هذا العام ولن يظهر “بعبع سقوط السيستم”.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

وكان قد تمكن 568 ألفا و31 طالبا/طالبة بالصف الأول الثانوي، أمس الاربعاء من أداء امتحان مادة اللغة العربية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي تستمر حتي يوم الأربعاء 25 مايو 2022.

تنبيهات هامة لطلاب الصف الثاني الثانوي 

  • تقوم الوزارة بإعداد "ورقة المفاهيم" للصفوف الأول والثاني الثانوي
  • يقوم الطالب بتسليم هذه الاوراق مع انتهاء الامتحان ولا يجوز الاحتفاظ بها
  • لا يجوز لطلاب المرحلة الثانوية دخول اللجان بأوراق بيضاء لاستخدامها كمسودات
  • نتيجة امتحانات الترم الثاني للصفين الاول والثاني الثانوي سوف تكون بدرجات ولن تكون اجتياز او عدم اجتياز
  • التخلف عن الجزء الورقي من الاختبار يعتبر غياب ويكون الطالب راسب في هذه المادة

كما أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن هذه ليست قرارات جديدة وإنما هي لإيضاح بعض النقاط .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم إجراء امتحان بديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم "عطل تقني"، في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، وفقًا للجدول المعلن سابقًا.

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